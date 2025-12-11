יום חמישי, 11.12.2025 שעה 09:11
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

מאמן אייאקס חשף: גלוך לא היה אמור לפתוח

פרד גרים הודה במסיבת העיתונאים אחרי ה-2:4 על קרבאח בליגת האלופות, בו היהלום הישראלי כיכב עם צמד: "רציתי לפתוח עם ראיין בונדיה, אבל הוא איחר"

|
שחקני אייאקס חוגגים עם אוסקר גלוך (IMAGO)
שחקני אייאקס חוגגים עם אוסקר גלוך (IMAGO)

אחרי שענאן חלאילי כיכב ביום שלישי עם צמד, אתמול (רביעי) היה תורו של ישראלי אחר לככב בליגת האלופות – אוסקר גלוך, שהוביל את אייאקס למהפך בדרך ל-2:4 על קרבאח בחוץ, הניצחון הראשון של ההולנדים העונה במפעל. אולם, במסיבת העיתונאים שנערכה אחרי המשחק, מאמן הקבוצה, פרד גרים, חשף שגלוך כלל לא היה אמור לפתוח בהרכב, אלא דווקא ראיין בונידה בן ה-19.

לפני המשחק, גרים אמר לעיתונאי של ‘Ziggo Sport’, כנשאל על ספסולו של בונידה: “למעשה, היינו רוצים לשחק עם בונידה, אבל הוא איחר. בכמה הוא איחר? זה לא משנה. אנחנו רוצים שכולם יהיו ממושמעים, לא רק על המגרש”.

במסיבת העיתונאים לאחר המשחק, גרים נשאל האם זה קרה לבסוף לטובה כי המחליף של בונידה הוביל את אייאקס לניצחון, וענה: “זו הנחה שלך גלוך הוא המחליף”. העיתונאי לא ויתר ושאל אם גלוך היה פותח על הספסל אם בונידה היה מגיע בזמן, והמאמן ענה: "כן, אבל אנחנו לא מדברים על זה עכשיו", וצחק.

כעת עולה השאלה האם אוסקר גלוך צריך לחשוש שוב למקומו בהרכב לקראת המשחק הענק מול פיינורד ביום ראשון, זאת למרות שכיכב עם צמד גדול והתחיל גם את המהלך שהוביל לשער הרביעי.

