חזק בעניינים: הולאנד עם 21 שערים ב-21 משחקים

המחזור השישי של ליגת האלופות שוחק אמש (רביעי), כאשר במוקד ריאל מדריד אירחה את מנצ’סטר סיטי בסנטיאגו ברנבאו, ומי שתפס את העיניים של כולם במיוחד הוא החלוץ ארלינג הולאנד, שהבקיע את ה-1:2 של התכולים וקבע מהפך.

השער של הנורבגי מהנקודה הלבנה היה לשער ה-21 שלו העונה ב-21 משחקים, כאשר 15 מהם כבש ב-15 הופעות בפרמייר ליג, ובשש ההופעות בליגת האלופות כבש עתה את שערו השישי.

כמו כן, החלוץ של גווארדיולה אף כבש לראשונה בסנטיאגו ברנבאו מול ריאל מדריד, מולה רשם את שערו השלישי סך הכל, אחרי שבחודש פברואר האחרון כבש צמד במשחק הראשון של פלייאוף הצ’מפיונס, שלא הספיק והסתיים בניצחון 2:3 של הבלאנקוס.

ארלינג הולאנד חוגג עם חבריו לקבוצה (IMAGO)

לאחר הניצחון החלוץ הנורבגי לא הסתיר את רגשותיו: “המשחק הזה היה כאוטי, קשה לשלוט כאן, מה שמאוד הקשה עלינו. קשה לשחק בברנבאו, ולכן אנחנו מאוד מאושרים”.

ואולי שחרר רמיזה לעתיד? “האצטדיון הזה הוא מקום שאתה רוצה לשחק בו, הוא מדהים. אלו המשחקים שאתה רוצה לשחק בהם ובזכות הפורמט החדש אתה זוכה ליותר כאלה, זה נחמד, אני אוהב את זה”.

ארלינג הולאנד בפעולה (IMAGO)

על חסרונו של קיליאן אמבפה: “ציפינו שאמבפה ישחק. אני חשבתי שאני הולך לשחק נגדו. כמובן שכשחקן כמוהו לא משחק אתה לא שמח מזה, מכיוון שאתה רוצה לשחק נגד השחקנים הכי טובים, אבל אי אפשר לומר שזה לא נתן לנו בוסט פסיכולוגי”.

והמאבקים מול שחקני ריאל: “אסנסיו התחיל לרדוף אותי ולדחוף כבר אחרי דקה, זה משהו שאני אוהב. גם רודיגר, היו לנו המון קרבות והיום הוא רצה קצת יותר מדי. הוא דחף אותי, מבחינתי זה פנדל לכל דבר”.

ארלינג הולאנד וג'וד בלינגהאם מתלחששים (IMAGO)

לקראת המשך הדרך אמר: “אנחנו לא חושבים יותר מדי על היריבות האחרות, רק מתמקדים במשחק הבא ובמה שאנחנו צריכים לעשות. כרגע אנחנו מתרכזים רק במשחק מול קריסטל פאלאס, שלא הולך להיות קל”.