יום חמישי, 11.12.2025 שעה 01:29
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

חזק בעניינים: הולאנד עם 21 שערים ב-21 משחקים

הנורבגי של סיטי כבש את ה-1:2 מהנקודה הלבנה מול ריאל מדריד וממשיך להבקיע בצרורות. לאחר הניצחון אמר: "החיסרון של אמבפה נתן לנו בוסט פסיכולוג"

|
ארלינג הולאנד בועט את הפנדל (IMAGO)
ארלינג הולאנד בועט את הפנדל (IMAGO)

המחזור השישי של ליגת האלופות שוחק אמש (רביעי), כאשר במוקד ריאל מדריד אירחה את מנצ’סטר סיטי בסנטיאגו ברנבאו, ומי שתפס את העיניים של כולם במיוחד הוא החלוץ ארלינג הולאנד, שהבקיע את ה-1:2 של התכולים וקבע מהפך.

השער של הנורבגי מהנקודה הלבנה היה לשער ה-21 שלו העונה ב-21 משחקים, כאשר 15 מהם כבש ב-15 הופעות בפרמייר ליג, ובשש ההופעות בליגת האלופות כבש עתה את שערו השישי.

כמו כן, החלוץ של גווארדיולה אף כבש לראשונה בסנטיאגו ברנבאו מול ריאל מדריד, מולה רשם את שערו השלישי סך הכל, אחרי שבחודש פברואר האחרון כבש צמד במשחק הראשון של פלייאוף הצ’מפיונס, שלא הספיק והסתיים בניצחון 2:3 של הבלאנקוס.

ארלינג הולאנד חוגג עם חבריו לקבוצה (IMAGO)ארלינג הולאנד חוגג עם חבריו לקבוצה (IMAGO)

לאחר הניצחון החלוץ הנורבגי לא הסתיר את רגשותיו: “המשחק הזה היה כאוטי, קשה לשלוט כאן, מה שמאוד הקשה עלינו. קשה לשחק בברנבאו, ולכן אנחנו מאוד מאושרים”. 

ואולי שחרר רמיזה לעתיד? “האצטדיון הזה הוא מקום שאתה רוצה לשחק בו, הוא מדהים. אלו המשחקים שאתה רוצה לשחק בהם ובזכות הפורמט החדש אתה זוכה ליותר כאלה, זה נחמד, אני אוהב את זה”.

ארלינג הולאנד בפעולה (IMAGO)ארלינג הולאנד בפעולה (IMAGO)

על חסרונו של קיליאן אמבפה: “ציפינו שאמבפה ישחק. אני חשבתי שאני הולך לשחק נגדו. כמובן שכשחקן כמוהו לא משחק אתה לא שמח מזה, מכיוון שאתה רוצה לשחק נגד השחקנים הכי טובים, אבל אי אפשר לומר שזה לא נתן לנו בוסט פסיכולוגי”.

והמאבקים מול שחקני ריאל: “אסנסיו התחיל לרדוף אותי ולדחוף כבר אחרי דקה, זה משהו שאני אוהב. גם רודיגר, היו לנו המון קרבות והיום הוא רצה קצת יותר מדי. הוא דחף אותי, מבחינתי זה פנדל לכל דבר”.

ארלינג הולאנד וגארלינג הולאנד וג'וד בלינגהאם מתלחששים (IMAGO)

לקראת המשך הדרך אמר: “אנחנו לא חושבים יותר מדי על היריבות האחרות, רק מתמקדים במשחק הבא ובמה שאנחנו צריכים לעשות. כרגע אנחנו מתרכזים רק במשחק מול קריסטל פאלאס, שלא הולך להיות קל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */