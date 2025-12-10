יום חמישי, 11.12.2025 שעה 01:28
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12591-5907הפועל חולון
11664-6887בני הרצליה
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11708-6718עירוני רמת גן
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

"החזרה לארץ? אני עדיין לא מאמין שזה קורה"

מאמן מכבי ת"א, עודד קטש, דיבר לקראת וילרבאן ביורוליג בהיכל: "נקווה שנוכל לתעל את זה לדברים טובים, הנקינס בכושר". סורקין: "מוזר לשחק עם זאק"

|
עודד קטש (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)

זה קורה. מחר (חמישי) מכבי תל אביב תחזור לשחק בארץ במסגרת היורוליג, זאת לאחר יותר משנתיים, כאשר היא תפגוש את למשחק תחתית את ליון וילרבאן. בינתיים, מאמן הקבוצה עודד קטש, ושני השחקנים רומן סורקין וג’יילן הורד, דיברו.

מאמן מכבי ת”א, עודד קטש, אמר: “רמת ההתרגשות? לא יודע, אני עדיין לא מאמין שזה קורה, עברנו כל כך הרבה, מאז אותו משחק לפני ה-7.10, מתרגשים מאוד וזו חזרה לשפיות, היו געגועים לקהל, לאנרגיות, יורוליג פה בארץ זה באמת מרגש, זה מיוחד עבורנו, חיכינו לזה המון זמן. התרגשות תהיה ואובר מוטיבציה, יש שחקנים שזה ישפיע עליהם אחרת, נקווה שנוכל לתעל את זה לדברים טובים.

“זאק הנקינס? הוא עוד לא ערך אימון עם הקבוצה, נצטרך לראות איך הוא מרגיש, אני בטוח שהוא קולט מהר. גופנית הוא בכושר משחק, שזה אחד הדברים שהיו חשובים לנו שחיפשנו שחקן, יעזור לנו משני צידי המגרש והוא שחקן קבוצתי, זה משהו שאנחנו צריכים, עם ניסיון אירופאי. יצא לי לשחק נגד הנקינס וממה שאני יכול להרגיש זה שחקן שניזון ממשחק קבוצתי וזה משהו שאנחנו אוהבים לעשות פה, אז מהבחינה הזאת זה יתאים. 

רומן סורקין דיבר לגבי חזרת היורוליג להיכל ושובו של הקהל מול וילרבאן: “מתרגשים, לא מאמינים שזה קורה, מתחילים פה קצת לקשט את היציע, תחושות שהתגעגענו אליהן, לא יכול לחכות. מאוד קשה לנצח אותנו פה אני חושב שהם משחקים יותר טוב מהמאזן שלהם, המשחקים שלהם צמודים, אז אנחנו לוקחים את זה ברצינות, יהיה לנו פה את הקהל שיתמוך בנו ויהיה לנו אקסטרה לשחק עבורם, הצוות מכין אותנו ונבוא מוכנים.

“אני חושב שאנחנו נראים טוב יותר, אבל זה לא יותר מדי משחקים כדי שנגיד שעלינו על גל, אנחנו קבוצה חדשה, אנחנו בתהליך פה, מצטרפים חברים חדשים ויכנסו לעניינים, שמח שאנחנו נראים טוב. זאק הנקינס? זה ממש מוזר לשחק איתו, אני רגיל לשחק נגדו, הוא שחקן אדיר והוא ייתן מה שהיינו “חסרים”, שיהיה לו בהצלחה. מאוד קשה לנצח אותנו פה בהיכל, התגעגענו ויהיה לנו יותר זמן לנוח בלי טיסות, זו הייתה המטרה, לשנות את העונה ולנצח יותר”.

זאק הנקינס ורומן סורקין. ישתפו פעולה (רועי כפיר)זאק הנקינס ורומן סורקין. ישתפו פעולה (רועי כפיר)

ג’יילן הורד אמר: “זה מרגיש נהדר. עברו כבר שנתיים מאז שהפסקנו לשחק בישראל במסגרת האירופית, אז זה מרגיש מדהים, אנחנו מחכים לזה ומתרגשים מאוד. הקהל? יש לנו אוהדים מהטובים ביותר באירופה, אווירה מטורפת, עוד לא חוויתי את זה בהיכל אז אני מחכה לזה מאוד רק ליהנות מהרגע. אני משתדל להתרכז במה שאני אמור לעשות ולנסות לנצח במשחק".

זאק הנקינס (רועי כפיר)זאק הנקינס (רועי כפיר)
זאק הנקינס וקלאודיו קולדובלה (רועי כפיר)זאק הנקינס וקלאודיו קולדובלה (רועי כפיר)
זאק הנקינס מחויך (רועי כפיר)זאק הנקינס מחויך (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
לוני ווקר (רועי כפיר)לוני ווקר (רועי כפיר)
