"החזרה לארץ? אני עדיין לא מאמין שזה קורה"

זה קורה. מחר (חמישי) מכבי תל אביב תחזור לשחק בארץ במסגרת היורוליג, זאת לאחר יותר משנתיים, כאשר היא תפגוש את למשחק תחתית את ליון וילרבאן. בינתיים, מאמן הקבוצה עודד קטש, ושני השחקנים רומן סורקין וג’יילן הורד, דיברו.

מאמן מכבי ת”א, עודד קטש, אמר: “רמת ההתרגשות? לא יודע, אני עדיין לא מאמין שזה קורה, עברנו כל כך הרבה, מאז אותו משחק לפני ה-7.10, מתרגשים מאוד וזו חזרה לשפיות, היו געגועים לקהל, לאנרגיות, יורוליג פה בארץ זה באמת מרגש, זה מיוחד עבורנו, חיכינו לזה המון זמן. התרגשות תהיה ואובר מוטיבציה, יש שחקנים שזה ישפיע עליהם אחרת, נקווה שנוכל לתעל את זה לדברים טובים.

“זאק הנקינס? הוא עוד לא ערך אימון עם הקבוצה, נצטרך לראות איך הוא מרגיש, אני בטוח שהוא קולט מהר. גופנית הוא בכושר משחק, שזה אחד הדברים שהיו חשובים לנו שחיפשנו שחקן, יעזור לנו משני צידי המגרש והוא שחקן קבוצתי, זה משהו שאנחנו צריכים, עם ניסיון אירופאי. יצא לי לשחק נגד הנקינס וממה שאני יכול להרגיש זה שחקן שניזון ממשחק קבוצתי וזה משהו שאנחנו אוהבים לעשות פה, אז מהבחינה הזאת זה יתאים.

רומן סורקין דיבר לגבי חזרת היורוליג להיכל ושובו של הקהל מול וילרבאן: “מתרגשים, לא מאמינים שזה קורה, מתחילים פה קצת לקשט את היציע, תחושות שהתגעגענו אליהן, לא יכול לחכות. מאוד קשה לנצח אותנו פה אני חושב שהם משחקים יותר טוב מהמאזן שלהם, המשחקים שלהם צמודים, אז אנחנו לוקחים את זה ברצינות, יהיה לנו פה את הקהל שיתמוך בנו ויהיה לנו אקסטרה לשחק עבורם, הצוות מכין אותנו ונבוא מוכנים.

“אני חושב שאנחנו נראים טוב יותר, אבל זה לא יותר מדי משחקים כדי שנגיד שעלינו על גל, אנחנו קבוצה חדשה, אנחנו בתהליך פה, מצטרפים חברים חדשים ויכנסו לעניינים, שמח שאנחנו נראים טוב. זאק הנקינס? זה ממש מוזר לשחק איתו, אני רגיל לשחק נגדו, הוא שחקן אדיר והוא ייתן מה שהיינו “חסרים”, שיהיה לו בהצלחה. מאוד קשה לנצח אותנו פה בהיכל, התגעגענו ויהיה לנו יותר זמן לנוח בלי טיסות, זו הייתה המטרה, לשנות את העונה ולנצח יותר”.

ג’יילן הורד אמר: “זה מרגיש נהדר. עברו כבר שנתיים מאז שהפסקנו לשחק בישראל במסגרת האירופית, אז זה מרגיש מדהים, אנחנו מחכים לזה ומתרגשים מאוד. הקהל? יש לנו אוהדים מהטובים ביותר באירופה, אווירה מטורפת, עוד לא חוויתי את זה בהיכל אז אני מחכה לזה מאוד רק ליהנות מהרגע. אני משתדל להתרכז במה שאני אמור לעשות ולנסות לנצח במשחק".

