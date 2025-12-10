יום רביעי, 10.12.2025 שעה 18:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"עוקץ הכרטיסים נמשך, במשטרה תיקים נזרקים"

אלרום גאבי, אוהד מכבי ת"א, על מעשי הנוכלות נגד האוהדים ב"שיחת היום": "ההיקף עבר את המיליון ש"ח, האנשים שמתחזים וגונבים תעודות זהות בכל מקום"

|
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

 הכדורגל מספק לנו רגעים יפים בכל הזדמנות, אך בין כל הדברים הטובים, יש גם כאלו שפחות ובתקופה האחרונה נחשף עוקץ כרטיסים כאשר אנשים מתחזים לאחרים ומשתמשים בזה לעקוץ אוהדים אחרים. אלרום גאבי, אוהד מכבי תל אביב, עלה להתראיין על הנושא בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

העוקץ ממשיך.
”אני אעשה סדר, קודם כל אני לא אחד מאלה שנעקצו. אולם, העוקץ ממשיך בכל הכוח, למתן יחזקאל גנבו את הזהות והכל ממשיך, הבן אדם ממשיך להתחזות, לדעתי זו חבורה ולא בן אדם אחד”.

התלוננתם במשטרה?
”כן”.

איפה?
”משטרת בני ברק, הרצליה, ראשון, יש כאלה בכל מקום והעוקץ ממשיך ויש כמה שאומרים שאין להם כוח להתעסק עם המשטרה”.

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

היה את העוקץ בחיפה ואם יתלוננו שם אז המשטרות יוכלו לדרוש את המצלמות.
”מה שהמשטרה טוענת, והצעתי להם, שרק עם צו משטרתי יוכלו לפתוח מצלמות על כספומט”.

צריך שמי שנעקץ בבנק יתלונן בחיפה. אתם צריכים שמי שנעקץ אז בבנק עם חיפה, יגיש תלונה ואז יהיו חייבים לקדם את זה.
”הגישו כבר תלונה במשטרת הרצליה והתיקים האלה נזרקים כל פעם למקומות שלא נעים לי להגיד איפה”.

אנחנו ניכנס לתמונה גם ובינתיים חשוב שתסביר מה יכול אדם לעשות כדי להימנע מזה?
”אנשים האלה נמצאים בכל מקום, בוואטספ, אינסטגרם, פייסבוק, טלגרם, כל מקום. הם מתחזים לאנשים אחרים וגונבים תעודות זהות, שמות בדויים, היה אחד בשם גיא מורד עם תמונה אחרת, פנה אליי מישהו גם עם אחיו שחייל כביכול, ואז הם מתחזים ומתחילים שיחה בה הם אומרים שהם מוכרים מנוי לדוגמה לשער 11, ויודעים שאי אפשר להשיג, הבחור טוען שהוא מכיר את הבעלים של לאן או גיסו או משהו, הוא עובר להיות שליח ישראל בלונדון ואז צריך לעבור לשער אחר וכל זה”.

המשטרה בבלומפילד (שחר גרוס)המשטרה בבלומפילד (שחר גרוס)

מה ההיקף של העקיצות?
”לדעתי כבר עבר את המיליון שקל, ואני לא מגזים”.

ההמלצה הכי מרכזית זה לקנות דרך המועדון פשוט.
”המועדון מתנער כמובן ואין לו שום קשר, זה אנשים פרטיים”.

גם מכבי ת”א צריכה לשים סוף לזה ולהיכנס לתמונה הזאת, אבל זה בעוד קבוצות וזה רשת. באילו קבוצות זה עוד קורה?
”כל מיני, אין קבוצה ספציפית”.

גם המנהלת צריכה להיכנס לתמונה.
”אנחנו חצי שנה בתמונה הזאת ואתם מכירים את זה”.

אולי להתקשר לחיים אתגר.
”דיברתי איתו אתמול, זה לא מספיק מעניין אותם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */