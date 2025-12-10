"קונדה הגיבור", פליק: "לאמין ימאל? זה מובן"

ברצלונה הייתה חייבת לנצח את איינטרכט פרנקפורט כדי לשמור על סיכוי להשיג את הכרטיס האוטומטי לשלב הבא בליגת האלופות. זה לא היה קל, אבל הקטלונים השיגו לבסוף את שלוש הנקודות עם ניצחון 1:2 בקאמפ נואו הודות לצמד מהיר של ז’ול קונדה.

“קונדה הגיבור, צמד של הצרפתי בשלוש דקות סידרו לבארסה ניצחון קריטי", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני. גם בעיתון ‘ספורט’ כוכב המשחק היה כמובן במוקד עם הכותרת בשער: “בראבו קונדה".

קונדה סיכם: "אני שמח על הניצחון. אלה שלוש נקודות מאוד חשובות בדרך שלנו לנסות לסיים כמה שיותר גבוה ולהיכנס לטופ 8. לפעמים זה נכנס, הפעם זה היה היום שלי". על השער הראשון הוסיף: "זה משהו שעבדנו עליו עם רשפורד", ובהומור אמר שבשער השני "ניסיתי להכניס את הכדור לאזור, אבל זה נכנס. הופתעתי. לפעמים צריך גם קצת מזל".

ז'ול קונדה בעננים (IMAGO)

רשפורד עצמו אישר שהמהלך שסידר את השער הראשון תוכנן מראש, ואמר שהוא "מאוד שמח" על הצמד של קונדה. גם פדרי, שהיה אחד הבולטים על המגרש, דיבר על המהפך ועל הקושי מול היריבה: "רצינו להתחיל בקאמפ נואו (בליגת האלופות) עם ניצחון. הם עשו לנו חיים קשים, עמדו נמוך וקשה היה לייצר מצבים.

"הם כבשו במתפרצת, בחצי השני התאמות שלנו עזרו, הכנסנו שחקנים לאמצע כדי למנוע את ה-2 על 1 באגפים, במיוחד על לאמין ימאל. יצאנו טוב יותר מההפסקה ומצאנו את הגולים". על חברו קונדה הוסיף: "הוא עובד קשה ומגיע לו. אני בטוח שהוא לא התכוון לכבוש את השני, אבל בסדר. אשאל אותו".

האנזי פליק דיבר בסיום על הכעס של לאמין ימאל כשהוחלף בדקה ה-89: "הוא היה קצת מאוכזב, אבל היה לו צהוב והיינו צריכים רענון. זה לאמין, הוא רוצה לשחק 90 או 100 דקות. אני מקבל את זה".

לאמין ימאל (IMAGO)

פליק הוסיף: "אני שמח מהניצחון. השגנו שלוש נקודות מאוד חשובות, אבל בעיקר כי שלטנו במשחק. לא היה קל, הם הגנו עמוק והשאירו מעט שטח, אבל ידענו לייצר מצבים. אני גאה בקבוצה". עם זאת הוא העיר: "אני שמח שאנחנו תמיד חוזרים, זה מראה על מנטליות, אבל טוב יהיה לכבוש אחד או שניים מוקדם יותר".

לגבי המצב בטבלה, כאשר בארסה זמנית במקום ה-14 ובמרחק שתי נקודות בלבד מהטופ 8, המאמן הבהיר: "עכשיו צריך עוד שש נקודות מול סלביה פראג וקופנהגן. אנחנו צריכים להתרכז בעצמנו ולשחק ברמה הזו". פליק החמיא גם לרשפורד, שתרם לשינוי במחצית השנייה, וציין שקונדה הפתיע אותו עם הצמד.