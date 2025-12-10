יום רביעי, 10.12.2025 שעה 07:16
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1422-1515מיורקה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

"קונדה הגיבור", פליק: "לאמין ימאל? זה מובן"

בקטלוניה פירגנו לכובש הצמד של בארסה, שאמר אחרי ה-1:2 על פרנקפורט: "הופתעתי מהשער השני". המאמן דיבר על הכעס של הכוכב: "רוצה לשחק 100 דקות"

|
לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)
לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)

ברצלונה הייתה חייבת לנצח את איינטרכט פרנקפורט כדי לשמור על סיכוי להשיג את הכרטיס האוטומטי לשלב הבא בליגת האלופות. זה לא היה קל, אבל הקטלונים השיגו לבסוף את שלוש הנקודות עם ניצחון 1:2 בקאמפ נואו הודות לצמד מהיר של ז’ול קונדה.

“קונדה הגיבור, צמד של הצרפתי בשלוש דקות סידרו לבארסה ניצחון קריטי", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני. גם בעיתון ‘ספורט’ כוכב המשחק היה כמובן במוקד עם הכותרת בשער: “בראבו קונדה".

קונדה סיכם: "אני שמח על הניצחון. אלה שלוש נקודות מאוד חשובות בדרך שלנו לנסות לסיים כמה שיותר גבוה ולהיכנס לטופ 8. לפעמים זה נכנס, הפעם זה היה היום שלי". על השער הראשון הוסיף: "זה משהו שעבדנו עליו עם רשפורד", ובהומור אמר שבשער השני "ניסיתי להכניס את הכדור לאזור, אבל זה נכנס. הופתעתי. לפעמים צריך גם קצת מזל".

זז'ול קונדה בעננים (IMAGO)

רשפורד עצמו אישר שהמהלך שסידר את השער הראשון תוכנן מראש, ואמר שהוא "מאוד שמח" על הצמד של קונדה. גם פדרי, שהיה אחד הבולטים על המגרש, דיבר על המהפך ועל הקושי מול היריבה: "רצינו להתחיל בקאמפ נואו (בליגת האלופות) עם ניצחון. הם עשו לנו חיים קשים, עמדו נמוך וקשה היה לייצר מצבים.

"הם כבשו במתפרצת, בחצי השני התאמות שלנו עזרו, הכנסנו שחקנים לאמצע כדי למנוע את ה-2 על 1 באגפים, במיוחד על לאמין ימאל. יצאנו טוב יותר מההפסקה ומצאנו את הגולים". על חברו קונדה הוסיף: "הוא עובד קשה ומגיע לו. אני בטוח שהוא לא התכוון לכבוש את השני, אבל בסדר. אשאל אותו".

האנזי פליק דיבר בסיום על הכעס של לאמין ימאל כשהוחלף בדקה ה-89: "הוא היה קצת מאוכזב, אבל היה לו צהוב והיינו צריכים רענון. זה לאמין, הוא רוצה לשחק 90 או 100 דקות. אני מקבל את זה".

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

פליק הוסיף: "אני שמח מהניצחון. השגנו שלוש נקודות מאוד חשובות, אבל בעיקר כי שלטנו במשחק. לא היה קל, הם הגנו עמוק והשאירו מעט שטח, אבל ידענו לייצר מצבים. אני גאה בקבוצה". עם זאת הוא העיר: "אני שמח שאנחנו תמיד חוזרים, זה מראה על מנטליות, אבל טוב יהיה לכבוש אחד או שניים מוקדם יותר".

לגבי המצב בטבלה, כאשר בארסה זמנית במקום ה-14 ובמרחק שתי נקודות בלבד מהטופ 8, המאמן הבהיר: "עכשיו צריך עוד שש נקודות מול סלביה פראג וקופנהגן. אנחנו צריכים להתרכז בעצמנו ולשחק ברמה הזו". פליק החמיא גם לרשפורד, שתרם לשינוי במחצית השנייה, וציין שקונדה הפתיע אותו עם הצמד.

