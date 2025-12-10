יום ראשון, 14.12.2025 שעה 03:27
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

ארנה סלוט: עתידי? כולם עושים טעויות בחיים

מאמן ליברפול התראיין בסיום הניצחון 0:1 על אינטר והתייחס למשחק: "הייתה המון מחויבות מהשחקנים, קונאטה עבר רגעים קשים אבל היה מופלא". וגם: סלאח

ארנה סלוט (IMAGO)
ארנה סלוט (IMAGO)

אנחת הרווחה הגדולה ביותר שנשמעה אמש (שלישי), הגיעה ככל הנראה מכיוונו של מאמן ליברפול, ארנה סלוט, שחגג עם קבוצתו ניצחון 0:1 על אינטר באיטליה. בסיום, התייחס המאמן ההולנדי להתמודדות, לעתידו, לאיברהימה קונאטה וכמובן גם למוחמד סלאח, אחרי ההתבטאויות של האחרון השבוע.

“אם אנחנו רוצים לסיים בין שמונה הראשונות, אנחנו צריכים להשיג מינימום 15 נקודות. לאינטר יש קבוצה טובה מאוד, אבל בסך הכל שיחקנו בצורה טובה. הקישור תמיד עוזר להגנה, הייתה המון מחויבות מהשחקנים. כל 11 השחקנים עמדו מאחורי הכדור כדי לוודא שלא נספוג שער”.

על סלאח: “אני מפריד בין הדברים. היה לשחקנים קשה עם הספיגה בסיום מול לידס. הכל היה מאוד אמוציונלי ומה שקרה אחר כך הפך את זה ליותר אמוציונלי. בצורה הגיונית, זה משפיע גם על השחקנים כי הוא שחקן משמעותי כל כך עבור הקבוצה והסגל, אז זה אף פעם לא נחמד כשמשהו קורה לאחד מחברי הקבוצה. אני מבין את זה שביום שישי כל השאלות במסיבת העיתונאים יהיו עליו”.

מוחמד סלאח (IMAGO)מוחמד סלאח (IMAGO)

על עתידו: “כולם עושים טעויות בחיים אבל האם השחקן יודע שהוא עשה טעות? זה אמור לבוא ממנו או ממני? איברהימה קונאטה לדוגמה עבר כמה רגעים קשים בתקופה האחרונה אבל הוא שיחק הפעם בצורה מופלאה. אחרי המשחקים מול פ.ס.וו איינדהובן ונוטינגהאם פורסט, בהם ספגנו שבעה שערים, זה היה הזמן עבורנו לספוג פחות וזה מה שעשינו גם נגד ווסטהאם. 

“אחר כך שיחקנו נגד סנדרלנד וההזדמנות הראשונה שלהם הגיעה בדקה ה-86. הגול שלהם אפילו לא היה נחשב כהזדמנות, ואז הגיעה לידס. היום הראינו אופי במחצית השנייה ושינינו מעט את השיטה. זה לא נפוץ שאנחנו משחקים משחק רביעי בתוך עשרה ימים, אבל אנחנו ניאלץ להתמודד עם זה”.

