"קונדה חילץ את בארסה מצרות, נקודות קריטיות"

ברצלונה קיוותה שזה יהיה יותר פשוט בביתה אמש (שלישי), אך נקלעה לפיגור 1:0 מול פרנקפורט. למרות זאת, במשחק קשה, היא ידעה לחזור ולנצח 1:2 בזכות צמד חשוב של ז’ול קונדה.

“קונדה חילץ את בארסה מצרות”, נכתב ב”מארקה”. “הוא הוביל את הקאמבק. זה היה מאבק קשה לאחר הפיגור, אך הדברים השתנו במחצית השנייה והקבוצה של פליק שלטה במשחק. שלוש נקודות קריטיות במאבק על המקום בשמינייה הראשונה”.

ב”מונדו דפורטיבו” הצטרפו בחצי ביקורת חצי שמחה: “ניצחון גדול עבור ברצלונה ששומר על התקווה בחיים. בארסה הייתה עצבנית והתקשתה תחת הלחץ העצום, אך לבסוף יכלה לנשום לרווחה למרות סיום מותח”.

הם הוסיפו בביקורת על סגנון המשחק של הגרמנים: “הקושי למרות השליטה בכדור נבע מכך שהם שיחקו מול קבוצה שהיא מאוד אנטי-כדורגל. הם הגיעו כדי להגן ונטשו כל כוונה לשחק התקפה”.