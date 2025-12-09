יום שישי, 12.12.2025 שעה 12:28
כדורסל ישראלי

הפועל ירושלים במו"מ עם אייזיאה מובלי ממאניסה

המועדון מהבירה מחפש שחקן בעמדה מספר 4 ונמצאת במשא ומתן עם בן ה-26 מהקבוצה הטורקית. אחיו של אוון מובלי מקליבלנד, נבחר גם ע"י הקאבס בעברו

|
אייזיאה מובלי (IMAGO)
אייזיאה מובלי (IMAGO)

בזמן שהיא במומנטום נהדר בכל המסגרות, הפועל ירושלים במו”מ עם שחקנה של מאניסה אייזיאה מובלי בן ה-26, שמתנשא לגובה של 2.03 מטרים. 

הקבוצה מהבירה חיפשה לחזק את הסגל בעמדה ארבע שהייתה חסרה שחקן מפתיחת העונה ושהפכה דלילה יותר עם פציעתו של נמרוד לוי, וכעת היא פועלת בכדי לצרף את הפורוורד שנבחר בדראפט 2022 בסיבוב השני במקום ה-49. 

אייזאה, אחיו של אוון מובלי שנבחר בדראפט 2021 במקום השלישי על ידי קליבלנד קאבלירס, נבחר על ידי הקאבס גם כן ולמעשה מ-2022 ועד לקיץ האחרון שיחק בליגה הטובה בעולם ובליגת הפיתוח וכאמור באוגוסט האחרון חתם בשורות מאניסה מהליגה הטורקית.

