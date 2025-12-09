פיקה תומך: אראוחו הרים את היד ואמר 'עד כאן'

מאז הורחק במשחק מול צ'לסי בעקבות כרטיס צהוב שני מיותר, תחילה על מחאה כלפי השופט ואז על תיקול על מארק קוקורייה, רונאלד אראוחו לא משחק, ומצבו הפך לנושא דחוף בברצלונה. במועדון רוצים שיחזור במהרה, אך קודם לכל נחושים לדאוג לבריאותו הנפשית של שחקן שספג ביקורת קשה בשנים האחרונות, במיוחד אחרי טעויות גורליות במשחקים אירופיים כמו מול פ.ס.ז', אינטר, וכעת גם צ'לסי.

בריאיון ל’ספורט’ התייחס ג'רארד פיקה לסוגיה ומדגיש את חשיבות ההיבט המנטלי. "אנחנו צריכים לדאוג לבריאות הנפשית שלנו, הנושא עולה לדיון יותר ויותר, וזה טוב שאנשים נעשים מודעים. הספורט תמיד היה איטי יותר להסתגל לכל זה. אני זוכר את התקופה של גזענות, אלימות במגרשים... ברמת האוהדים, נראה שבכדורגל אנחנו האחרונים להתאים את עצמנו לזמנים. הגיע הזמן שנפסיק להיות מקום פרוץ שבו כל אחד יכול לקלל ולנהוג איך שהוא רוצה".

אראוחו ופיקה (IMAGO)

פיקה הזכיר גם את התקופה שלו בנבחרת, שבה ספג לא פעם קריאות בוז: "אני זוכר שבעיצומו של עניין העצמאות חוויתי את זה בזמן שייצגתי את הנבחרת, ואתה חייב לפתח עור של פיל. זה מגיע למצב לא בריא, שבו כבר לא אכפת לך מה אנשים אומרים, אבל זו הדרך היחידה לשמור על הבריאות הנפשית שלך”.

“במקרה הזה, רונאלד (אראוחו) דיבר ואמר 'עד כאן', ואני חושב שהמועדון צודק כשהוא מקשיב לו ונותן לו את כל הזמן שהוא צריך. אני חושב שכל אוהדי הכדורגל בספרד צריכים לקחת רגע ולחשוב על זה", סיכם.