כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1422-1515מיורקה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

פיקה תומך: אראוחו הרים את היד ואמר 'עד כאן'

בלם העבר הביע סולידריות מלאה באורוגוואי: "אנחנו חייבים לדאוג לבריאותו הנפשית. צריך לתת לו את הזמן שהוא צריך, והמועדון צודק כשהוא מקשיב לו"

פיקה ואראוחו (IMAGO)
פיקה ואראוחו (IMAGO)

מאז הורחק במשחק מול צ'לסי בעקבות כרטיס צהוב שני מיותר, תחילה על מחאה כלפי השופט ואז על תיקול על מארק קוקורייה, רונאלד אראוחו לא משחק, ומצבו הפך לנושא דחוף בברצלונה. במועדון רוצים שיחזור במהרה, אך קודם לכל נחושים לדאוג לבריאותו הנפשית של שחקן שספג ביקורת קשה בשנים האחרונות, במיוחד אחרי טעויות גורליות במשחקים אירופיים כמו מול פ.ס.ז', אינטר, וכעת גם צ'לסי.

בריאיון ל’ספורט’ התייחס ג'רארד פיקה לסוגיה ומדגיש את חשיבות ההיבט המנטלי. "אנחנו צריכים לדאוג לבריאות הנפשית שלנו, הנושא עולה לדיון יותר ויותר, וזה טוב שאנשים נעשים מודעים. הספורט תמיד היה איטי יותר להסתגל לכל זה. אני זוכר את התקופה של גזענות, אלימות במגרשים... ברמת האוהדים, נראה שבכדורגל אנחנו האחרונים להתאים את עצמנו לזמנים. הגיע הזמן שנפסיק להיות מקום פרוץ שבו כל אחד יכול לקלל ולנהוג איך שהוא רוצה".

אראוחו ופיקה (IMAGO)אראוחו ופיקה (IMAGO)

פיקה הזכיר גם את התקופה שלו בנבחרת, שבה ספג לא פעם קריאות בוז: "אני זוכר שבעיצומו של עניין העצמאות חוויתי את זה בזמן שייצגתי את הנבחרת, ואתה חייב לפתח עור של פיל. זה מגיע למצב לא בריא, שבו כבר לא אכפת לך מה אנשים אומרים, אבל זו הדרך היחידה לשמור על הבריאות הנפשית שלך”.

“במקרה הזה, רונאלד (אראוחו) דיבר ואמר 'עד כאן', ואני חושב שהמועדון צודק כשהוא מקשיב לו ונותן לו את כל הזמן שהוא צריך. אני חושב שכל אוהדי הכדורגל בספרד צריכים לקחת רגע ולחשוב על זה", סיכם.

