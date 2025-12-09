מקסי לופס חשף: כך נראו חיי הלילה עם רונאלדיניו

מקסי לופס אומנם לא השאיר חותם גדול בברצלונה, אך הוא יצא משם עם שלל סיפורים בלתי נשכחים. שחקן העבר הארגנטינאי, ששיחק במועדון הקטלוני שתי עונות בלבד, הצליח להתחבר לאחד השחקנים ששיחקו באותה התקופה בבלאוגרנה, רונאלדיניו.

בריאיון שהעניק לאחרונה בספרד, חשף שחקן העבר סיפור שקרה לו כשהגיע לקבוצה: “הגעתי לברצלונה עם בת הזוג שלי ורונאלדיניו היה מגיע כמעט כל לילה כדי לקחת אותי למסיבות. הוא היה מצלצל לי בדלת בחצות ואומר לי ‘בוא נצא לסיבוב’”.

בפעם הראשונה הארגנטינאי הסכים, אך המצב החל לייצר בעיות בבית ובלילה שאחריו זה קרה שוב: “בחצות הוא צלצל שוב בדלת. לא יכולתי להגיד לו לא ויצאנו שוב”. אך הפעם, בת הזוג של לופס התחילה לאבד את הסבלנות: “היא התחילה לזרוק לי מבטים כועסים, למחרת, הוא שוב הגיע והיא אמרה לי: ‘תחליט, זה הוא או אני’”.

לופס גילה לבסוף מה הייתה הבחירה שלו: “בין רונאלדיניו לבינה, קניתי לה כרטיס טיסה, הייתי חייב להיות כן. אם הייתי בוחר בה בסופו של דבר, כנראה שהייתי עושה טעות ענקית”.