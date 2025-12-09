יום שלישי, 09.12.2025 שעה 20:34
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1422-1515מיורקה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

מקסי לופס חשף: כך נראו חיי הלילה עם רונאלדיניו

חלוץ העבר הארגנטינאי ששיחק בברצלונה סיפר על חיי הלילה בבירת קטלוניה עם הברזילאי: "הוא היה מגיע בחצות ומצלצל לי בדלת". וגם: ההחלטה המפתיעה

מקסי לופס ורונאלדיניו (IMAGO)
מקסי לופס ורונאלדיניו (IMAGO)

מקסי לופס אומנם לא השאיר חותם גדול בברצלונה, אך הוא יצא משם עם שלל סיפורים בלתי נשכחים. שחקן העבר הארגנטינאי, ששיחק במועדון הקטלוני שתי עונות בלבד, הצליח להתחבר לאחד השחקנים ששיחקו באותה התקופה בבלאוגרנה, רונאלדיניו.

בריאיון שהעניק לאחרונה בספרד, חשף שחקן העבר סיפור שקרה לו כשהגיע לקבוצה: “הגעתי לברצלונה עם בת הזוג שלי ורונאלדיניו היה מגיע כמעט כל לילה כדי לקחת אותי למסיבות. הוא היה מצלצל לי בדלת בחצות ואומר לי ‘בוא נצא לסיבוב’”.

בפעם הראשונה הארגנטינאי הסכים, אך המצב החל לייצר בעיות בבית ובלילה שאחריו זה קרה שוב: “בחצות הוא צלצל שוב בדלת. לא יכולתי להגיד לו לא ויצאנו שוב”. אך הפעם, בת הזוג של לופס התחילה לאבד את הסבלנות: “היא התחילה לזרוק לי מבטים כועסים, למחרת, הוא שוב הגיע והיא אמרה לי: ‘תחליט, זה הוא או אני’”.

לופס גילה לבסוף מה הייתה הבחירה שלו: “בין רונאלדיניו לבינה, קניתי לה כרטיס טיסה, הייתי חייב להיות כן. אם הייתי בוחר בה בסופו של דבר, כנראה שהייתי עושה טעות ענקית”.

