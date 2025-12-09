יום רביעי, 10.12.2025 שעה 04:12
2917-3314מכבי פ"ת1
2911-2414מכבי הרצליה2
2513-1714הפועל כפ"ס3
2414-2114הפועל ראשל"צ4
2221-2514מ.ס כפר קאסם5
2121-2214הפועל כפר שלם6
1919-2114מ.ס קריית ים7
1924-2314עירוני מודיעין8
1820-2114הפועל ר"ג9
1717-1714הפועל עכו10
1720-1314הפועל רעננה11
1530-2514מכבי יפו12
1420-1914הפועל חדרה13
1422-1214בני יהודה14
1028-1214הפועל עפולה15
921-1314הפועל נוף הגליל16

בראון: שואפים הכי גבוה, מאוד מאמין במה שיש לי

מאמן מכבי הרצליה לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE: "רועי הרמן צריך לעבוד קשה, אמרתי לשחקנים שאני רוצה להשתוות למכבי פתח תקווה, הליגה מאוד ארוכה"

שחקני מכבי הרצליה בטירוף (שחר גרוס)
שחקני מכבי הרצליה בטירוף (שחר גרוס)

אם מישהו סירב להאמין שמכבי הרצליה נלחמת עד הסוף על עלייה לליגת העל, אז מאתמול (שני) אפשר להאמין לגמרי. החבורה מהשרון ניצחה בענק את משחק העונה עם 1:3 גדול על מכבי פ”ת, והמאמן שלה אלעד בראון עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

הופתעת מהניצחון?
“לא, התכוננו בצורה טובה. ידענו את האיכויות שלהם, אבל באנו בצורה טובה. מכבי פתח תקווה יודעת להגיע למצבים, נגדנו לא היה כלום”.

מה מאפיין אתכם?
“זה תהליך. זה התחיל לפני 5 שנים. עשינו את הבלתי ייאמן ועלינו ליגה, נשארנו כמעט עם אותו סגל, זה תהליך של שחקנים שרצים איתנו מספר שנים”.

אריאל כבר הפנים שאתם יכולים לעלות ליגה?
“אריאל משקיע כמו שהוא יכול. הוא משלם בזמן, המועדון מאוד מסודר. צירפנו גם את רועי הרמן עכשיו”.

רועי הרמן (חגרועי הרמן (חג'אג' רחאל)

הוא רכש מצוין, בינגו.
“יכול להיות. בינתיים הוא לא העיפרון הכי מחודד, הוא צריך לעבוד קשה”.

כמה מדרבן אותך להצליח עם הדיבורים מסביב?
“אני מאוד תחרותי, תמיד שואף הכי גבוה. אמרתי לשחקנים אתמול שאני רוצה להשתוות למכבי פתח תקווה. אנחנו שואפים להכי גבוה, מאוד מאמין בקבוצה שיש לי, אבל הליגה מאוד ארוכה. יש עוד הרבה משחקים”. 

יש לך את בני יהודה ביום שני, משחק מוקש.
“כן, נצטרך להתכונן בהתאם”.

