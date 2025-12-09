"מימר אמר שלא מדבר על פלייאוף, לא עשה לי טוב"

זה היה קשה, זה היה דרמטי, זה היה לפרקים מתיש, אבל בסופו של דבר בני סכנין חגגה ניצחון חשוב מאוד אתמול (שני) עם 0:1 עמוק בתוך תוספת הזמן נגד מכבי בני ריינה. מי שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ ב-ONE הוא מנכ”ל סכנין, יוסף בדארנה.

אני מניח שהכרת את אבו שלמה.

“בשם המועדון והאוהדים, משתתפים בצערו, היה איש שלום”.

בוא נדבר על הניצחון.

“זה הגיע בזמן. היה חשוב מאוד, ניצחון דרמטי. הם היו יותר טובים במחצית השנייה, אבל אז שלטנו, ברוך השם השער הגיע”.

שחקני בני סכנין מתכוננים (חג'אג' רחאל)

למי עשתה טוב הדחייה?

“לדעתי שדחו את המשחק היה לטובתנו, הגענו יותר מוכנים”.

לאן הולכת העונה של סכנין?

“שמעתי את המאמן שלנו לא מדבר על פלייאוף עליון וזה לא עשה לי טוב. זה לא חלום, זה אפשרי. חסר בקבוצה עוד חלוץ ומספר 10”.

יש לכם בית”ר בטדי.

“אנחנו יכולים גם לנצח, בדרך כלל מנצחים בטדי. אנחנו באים מוכנים, מאמין שנעשה תוצאה טובה שם. אני לא אוהב שאין לנו קהל שם, הוא חייב להיות”.

שרון מימר (חג'אג' רחאל)

אתה חושב שתוכלו לארח אותם?

“כן, זה רק כדורגל”.

אתה חש שמימר מקטין אתכם?

“זה מאחורינו כבר”.

אבל אמרת שאתה לא אוהב מה שהוא אומר.

“אני רוצה פלייאוף עליון. אני מאמין בקבוצה, רק שינוי קטן”.

אז היעד זה פלייאוף עליון.

“כן, זה היעד”.

תעשו שינוי בינואר?

“כן, אני מאמין שכן”.

מה מצבכם הכספי?

“יש בעיה, נכוון ביחד להסדר”.