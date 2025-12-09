"עם קצת איכות מקדימה היה נגמר 3-4 להפועל"

לא מעט ציפו לתוצאה כואבת במיוחד עבור הפועל ירושלים אתמול (שני) בדרבי נגד בית”ר ירושלים, אבל בסופו של דבר זיו אריה והשחקנים שלו עמדו בכבוד על הדשא ואפילו כמעט ניצחו, אך לבסוף סיימו ב-1:1. מי שעלה לדבר על המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ הוא מישל דיין, קפטן העבר של האדומים מהבירה.

אמרת תיקו ויצאת תותח.

“אמרתי שלבית”ר יש בעיה לשחק מול מערכים צפופים. הם שיחקו מופקר, עם קצת איכות בחלק הקדמי היה נגמר 3 או 4 להפועל ירושלים”.

זה נותן לכם תקווה?

“כן, אבל נגד הקבוצות האלה יותר קל להפועל ירושלים. בגלל שיש הרבה שטחים במעברים. יש לה בעיה של ליזום נגד הקטנות. זיו אריה עשה מהלך מבריק שהוא שם את סדריק דון בכנף שמאל. בדש היה אנוכי וחבל. לא יודע אם הפנדל היה צריך להישרק”.

זיו אריה (רדאד ג'בארה)

באיזה עמדות צריך להתחזק?

“יש בעיה בסיומת עם כל הכבוד לבדש. אין לו הרבה ניידות. צריך מישהו עם עוצמה. בהגנה היא די מיוצבת. היא צריכה שני שחקנים בחלק הקדמי או שתהיה בעיה. מגיעה מילה טובה לזיו אריה, אתמול שיחק ילד מניגריה לראשונה, הוא היה פנטסטי כשש. אני חוזר שוב, שחקו העונה של הפועל ים זה נדב זמיר. הוא עשה נעילה של השער. חבל שהפועל לא השכילה”.

מה אתה צופה נגד אשדוד?

“זו לא יריבה שמפקירה מאחורה. הפועל תצטרך לדעת ליזום גם שקבוצה מכווצת. יהיה משחק מאוד קשה, הרבה יותר קשה מאתמול”.