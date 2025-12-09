יום שלישי, 09.12.2025 שעה 15:54
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"עם קצת איכות מקדימה היה נגמר 3-4 להפועל"

קפטן העבר מישל דיין דיבר על ה-1:1 בדרבי: "זה נותן קצת תקווה, אבל קל יותר לקבוצה נגד מועדונים כאלו. בדש היה אנוכי וחבל, לא בטוח שהיה פנדל"

|
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (רדאד ג'בארה)

לא מעט ציפו לתוצאה כואבת במיוחד עבור הפועל ירושלים אתמול (שני) בדרבי נגד בית”ר ירושלים, אבל בסופו של דבר זיו אריה והשחקנים שלו עמדו בכבוד על הדשא ואפילו כמעט ניצחו, אך לבסוף סיימו ב-1:1. מי שעלה לדבר על המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ הוא מישל דיין, קפטן העבר של האדומים מהבירה.

אמרת תיקו ויצאת תותח.
“אמרתי שלבית”ר יש בעיה לשחק מול מערכים צפופים. הם שיחקו מופקר, עם קצת איכות בחלק הקדמי היה נגמר 3 או 4 להפועל ירושלים”.

זה נותן לכם תקווה?
“כן, אבל נגד הקבוצות האלה יותר קל להפועל ירושלים. בגלל שיש הרבה שטחים במעברים. יש לה בעיה של ליזום נגד הקטנות. זיו אריה עשה מהלך מבריק שהוא שם את סדריק דון בכנף שמאל. בדש היה אנוכי וחבל. לא יודע אם הפנדל היה צריך להישרק”.

זיו אריה (רדאד גזיו אריה (רדאד ג'בארה)

באיזה עמדות צריך להתחזק?
“יש בעיה בסיומת עם כל הכבוד לבדש. אין לו הרבה ניידות. צריך מישהו עם עוצמה. בהגנה היא די מיוצבת. היא צריכה שני שחקנים בחלק הקדמי או שתהיה בעיה. מגיעה מילה טובה לזיו אריה, אתמול שיחק ילד מניגריה לראשונה, הוא היה פנטסטי כשש. אני חוזר שוב, שחקו העונה של הפועל ים זה נדב זמיר. הוא עשה נעילה של השער. חבל שהפועל לא השכילה”.

מה אתה צופה נגד אשדוד?
“זו לא יריבה שמפקירה מאחורה. הפועל תצטרך לדעת ליזום גם שקבוצה מכווצת. יהיה משחק מאוד קשה, הרבה יותר קשה מאתמול”.

