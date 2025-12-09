יום שלישי, 09.12.2025 שעה 15:54
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

סמי מלכה: בית"ר ירושלים יכולה לקחת אליפות

שחקן העבר שהתארח אתמול בטדי ב"שיחת היום": "צריכים להתחזק בחלוץ וקשר 6". חנן אזולאי, כוכב עבר נוסף שהתארח בדרבי: "לא רואה בתיקו הזה כנפילה"

|
אגדות העבר באצטדיון טדי (אורן בן חקון)
אגדות העבר באצטדיון טדי (אורן בן חקון)

בית”ר ירושלים אמנם נעצרה אתמול (שני) עם 1:1 בדרבי נגד הפועל ירושלים, אבל בסופו של דבר הנקודה הזו הספיקה לקבוצה כדי לעלות למקום השני בטבלה. לפני המשחק נערך טקס מרגש לגיבורי האליפות הראשונה של הצהובים-שחורים, ובתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ סמי מלכה וחנן אזולאי, שניים מאותם גיבורים שהיו על הדשא לקבל כבוד, עלו לדבר.

סמי מלכה: בית”ר צריכה לצרף חלוץ וקשר 6 ברמה גבוהה

איך היה לעמוד על הדשא?
“מרגש מאוד כקפטן. זה החזיר אותי ליהנות מהעבר”.

איך התרשמת מקצועית?
מלכה: “לא היה כדורגל מרשים. הפועל ירושלים באו מוכנים, הכינו אותם טוב למרות שבית”ר שלטו במשחק”.

היית בבית”ר בזמנו בנוער. מה אתה עושה היום?
“אני כבר הרבה שנים במחלקה, היום מנהל מקצועי של המחלקה הצעירה. הכי חשוב עבורי זה החינוך”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

מחלקת הנוער עברה מהפך טוב.
“כן. יש לנו מעטפת טובה, יש אנשי מקצוע טובים. רואים תוצאות”.

בית”ר לדעתך יכולה לקחת אליפות?
”בית”ר מראה את כל הסימנים לקחת אליפות. יש שחקנים טובים ועומק”.

היא יכולה לקחת אליפות?
“עם חיזוק בינואר”.

באיזה תפקידים?
“חלוץ וקשר שש ברמה גבוהה”.

שחקני בית"ר ירושלים והפועל ירושלים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים והפועל ירושלים (אורן בן חקון)

חנן אזולאי: בית”ר צריכה לשאוף לאליפות, הפועל ירושלים תישאר בליגה

איך היה לך הטקס אתמול?
“נפרגן להנהלת בית”ר על הטקס המרגש. זה היה ממש מדהים. אני רוצה להודות למועדון הזה על היוזמה. חלק גדול מהקהל שהיה ראה אותנו אולי רק בטלוויזיה, וחלק גדול של הקהל עודד, חוויה”.

כדי לקחת אליפות בית”ר צריכה לעבור משחקים כאלה.
“אני לא רואה נפילה בתיקו”.

גם אתה היית במחלקות צעירות.
“כן, אבל כמנהל מקצועי אתה תלוי בפילוסופיה של המועדון. זה תלוי מה הוא רוצה. יש כאלה שבונים על הצעירים וכאלה שמכוונים לאליפות”.

חנן אזולאי ואגדות העבר באצטדיון טדי (אורן בן חקון)חנן אזולאי ואגדות העבר באצטדיון טדי (אורן בן חקון)

למה לא גם וגם?
“זה היה פעם בזמנו. תלוי בתקופות של שחקנים. פעם היה את אבי ריקן וחבריו, וגם התקופה של ברוכיאן”.

איך אתם רואים את בית”ר היום?
בית”ר היום במקום השני והיא צריכה לנסות להיות במקום הראשון”.

אתה חושב שהפועל ירושלים תישאר בליגה?
“כן, בטח. היא תתחזק נכון ותתקדם”.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

מה אהבת במשחק שלה?
“את הרצון לקחת נקודות בכל מחיר”.

עברת הרבה בכדורגל הישראלי, מה אתה אוהב ולא אוהב פה?
“הייתי רוצה שמועדונים יותר יכבדו את הצעירים. מה שחשוב זה איך שמפתחים את הנוער. זה טוב שמקימים אקדמיות. שחקן כדורגל חייב לעשות שני אימונים ביום”.

