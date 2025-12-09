יום שלישי, 09.12.2025 שעה 16:16
כדורגל עולמי  >> קונפרנס ליג
קונפרנס ליג 25-26
102-94סמסונספור1
104-74שטרסבורג2
94-84צליה3
95-84שחטאר דונייצק4
92-44מיינץ5
82-74ראקוב צ'נסטוחובה6
80-54א.א.ק. לרנקה7
82-44דריטה8
82-44יגילוניה ביאלישטוק9
74-94א.א.ק. אתונה10
72-54ספרטה פראג11
76-84ראיו וייקאנו12
73-54לוזאן13
75-54סיגמה אולומוץ14
73-34קראיובה15
66-94לך פוזנאן16
63-64פיורנטינה17
64-64קריסטל פאלאס18
68-74זרינסקי מוסטר19
67-44אלקמאר20
53-44אומוניה ניקוסיה21
53-44קופס22
54-44נואה23
52-24רייקה24
44-24שקנדיה25
410-44לינקולן רד אימפס26
37-64דינמו קייב27
35-34לגיה ורשה28
37-44סלובן ברטיסלבה29
36-34האמרון ספרטנס30
26-44האקן31
27-24בריידבליק32
210-34אברדין33
14-04שלבורן34
19-34שמרוק רוברס35
012-24ראפיד וינה36

פריד שובץ לנהל את האקן - לרנקה בקונפרנס ליג

השופט ינהל את ההתמודדות במסגרת שלב הליגה של המפעל השלישי בטיבו באירופה ביום חמישי הקרוב, כשרוסטי, קולטונוף ולייבה איתו, חכמון ודותן ב-VAR

|
יגאל פריד (שחר גרוס)
יגאל פריד (שחר גרוס)

מידי שבוע וכמעט מידי יום הליגיונרים שלנו עושים לנו כבוד מעבר לים ומנסים להרשים במדי הקבוצות שלהם, אבל עוד ישראלים שמנסים להרשים עם גם השופטים, וגם השבוע צוות ישראלי מלא קיבל שיבוץ למשחק במסגרת מפעל אירופי.

מדובר ביגאל פריד, ששובץ לנהל את ההתמודדות במסגרת שלב הליגה של הקונפרנס ליג, הליגה השלישית בטיבה באירופה. המשחק שינהל פריד הוא המשחק בין האקן לבין א.א.ק לרנקה, והוא ישוחק ביום חמישי, 11.12.25 בשעה 19:45.

יחד עם יגאל פריד ניתן יהיה לראות על הדשא את הקוונים טילס רוסטי ואת תובל קולטונוף, כאשר עידן לייבה שובץ להיות השופט הרביעי בהתמודדות הזו. בקונפנרס כמובן יש גם VAR, ומי שיהיו מול המסכים הם אלי חכמון ולצידו יהיה נתי דותן.

