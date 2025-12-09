יום שלישי, 09.12.2025 שעה 15:45
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%2277-238720דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
65%2196-237320בוסטון סלטיקס
63%2201-225819פילדלפיה 76'
57%2436-248121אטלנטה הוקס
57%2419-247221קליבלנד קאבלירס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
42%2302-223019שיקגו בולס
38%2481-239221מילווקי באקס
30%2321-227520שארלוט הורנטס
26%2244-209219ברוקלין נטס
25%2421-223920אינדיאנה פייסרס
11%2302-203018וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
79%2215-239219דנבר נאגטס
76%1867-207617יוסטון רוקטס
68%2218-222219לוס אנג'לס לייקרס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
65%2320-239220מינסוטה טימברוולבס
57%2325-240121גולדן סטייט ווריורס
55%2291-231820פיניקס סאנס
40%2311-225120ממפיס גריזליס
38%2408-232821דאלאס מאבריקס
37%2376-227219יוטה ג'אז
35%2410-236320פורטלנד בלייזרס
30%2433-224420סקרמנטו קינגס
20%2304-219420לוס אנג'לס קליפרס
14%2597-235521ניו אורלינס פליקנס

טריפל דאבל לווסטברוק והרוקי שניפץ שיא אדיר

כוכב סקרמנטו קלע 24 נקודות ונצץ, אך זה לא הספיק ב-116:105 מול אינדיאנה. דרק קווין סיפק משחק היסטורי עם 33 נקודות וטריפל דאבל, ניצחון לפיניקס

|
ווסטברוק (רויטרס)
ווסטברוק (רויטרס)

הלילה ב-NBA נערכו שלושה משחקים, כאשר שניים מהם סיפקו רגעים יוצאי דופן: ראסל ווסטברוק נראה כמו בימיו הגדולים עם טריפל דאבל נוצץ בהפסד של סקרמנטו לאינדיאנה, ובמקביל דרק קווין מניו אורלינס רשם שיא היסטורי כרוקי, למרות שגם זה לא הספיק לקבוצתו מול סן אנטוניו.

סקרמנטו (18:6) – אינדיאנה (18:6) 116:105

ראסל ווסטברוק נתן הצגה נוסטלגית עם 24 נקודות, 12 ריבאונדים ו-14 אסיסטים, אך זה לא מנע מהקינגס לרדת מנוצחים באינדיאנה. מנגד, אנדרו נימהרד דאג שהפייסרס יחייכו עם 28 נקודות ו-12 אסיסטים. שתי הקבוצות עומדות כעת על מאזן זהה של 18:6.

ניו אורלינס (22:3) – סן אנטוניו (7:16) 135:132

סן אנטוניו יצאה מניו אורלינס עם ניצחון למרות שהפליקנס מחקו פיגור 25 לפני שנכנעו וירדו למאזן 21:3. דרק קווין סיפק משחק היסטורי עם 33 נקודות, 10 ריבאונדים, 10 אסיסטים ו-4 חסימות, והפך לרוקי הראשון אי פעם שרושם טריפל דאבל עם לפחות 30 נקודות. טריי מרפי הוסיף 32 לפליקנס, בעוד האריסון בארנס קלע 24 אצל הספרס.

מינסוטה (9:15) – פיניקס (10:14) 108:105

אנתוני אדוורדס סחב את מינסוטה עם 40 נקודות ו-9 ריבאונדים וג’וליוס רנדל סיים עם 21 נקודות, אבל פיניקס יצאה מהאולם עם ניצחון ועצרה לוולבס את רצף חמשת הניצחונות. מארק וויליאמס תרם 22 נקודות למנצחת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */