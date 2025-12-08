יונייטד זינקה שישה מקומות ועלתה למקום השישי

מנצ'סטר יונייטד מתחילה סוף סוף להיראות כמו קבוצה שמסוגלת לטפס חזרה לצמרת. הערב (שני) רשמה הקבוצה ניצחון נוסף, השני שלה בשלושת המחזורים האחרונים, 1:4 על וולבס שהקפיץ אותה מהמקום ה-12 עד למקום השישי בטבלה, עלייה של שישה מקומות.

ליונייטד כעת 25 נקודות, בדיוק כמו צ'לסי החמישית שלה יתרון בהפרש השערים, והיא נמצאת רק נקודה אחת מאחורי קריסטל פאלאס שבמקום הרביעי. מנגד, וולבס ממשיכה לשקוע עמוק. הקבוצה רשמה הפסד נוסף והאריכה את רצף המשחקים ללא ניצחון ליגה העונה, מה שמשאיר אותה שקועה במקום האחרון.

המשחק נפתח בשליטה של יונייטד, ובדקה ה-25 בא גם התגמול. מתאוס קוניה מצא את ברונו פרננדש בתוך הרחבה, והקפטן הפורטוגלי גלגל בנגיעה עדינה ומדויקת אל הפינה הימנית של הרשת, גול שהעניק ליונייטד יתרון מוקדם והכניס ביטחון במשחק ההתקפי שלה.

ברונו פרננדש (IMAGO)

בתוספת הזמן של המחצית הראשונה וולבס הצליחה להגיב. ז’אן ריקר בלגארד קיבל מסירה חכמה מדייוויד מולר וולף, זיהה את החלל ברחבה ובעט בנגיעה מדויקת לפינה הימנית כדי להשוות ל-1:1. שער איכותי שהחזיר את המארחת למשחק ממש לפני ההפסקה.

יונייטד לא נלחצה ופתחה את המחצית השנייה עם נחישות, ובדקה ה-51 השלימה מהפך. דיוגו דאלו העביר כדור רוחב חד לרחבה, ובריאן אמבומו הגיע בדיוק בזמן כדי לדחוק לרשת החשופה ולקבוע 1:2 לאורחים. שער של נחישות ומיקום נכון.

השער השלישי של יונייטד, בדקה ה-63, היה אולי המרשים ביותר. מסירת עומק מושלמת של פרננדש מצאה את מייסון מאונט בתוך הרחבה, והוא השתלט בנגיעה נהדרת לפני שירה כדור חזק ומדויק לפינה הימנית. בעיטה חדה שהעלתה את התוצאה ל-1:3 וסגרה למעשה את הסיפור.

שחקני מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

בדקה ה-80 נראה היה שירסון מוסקרה נגע ביד בתוך הרחבה, אך השופט מייקל סולסברי סימן להמשיך במשחק ודחה את הטענות. כמה רגעים לאחר מכן הוא סימן ל-VAR ויצא לבדוק את האירוע בעצמו. לאחר העיון במסך, התקבלה ההחלטה הרצויה מבחינת מנצ'סטר יונייטד: פנדל. מוסקרה קיבל כרטיס צהוב על העבירה, וברונו פרננדש ניגש לכדור. בדקה ה-82 הקפטן לא התבלבל, ניצח את המאבק המנטלי מול סם ג'ונסטון ושלח בעיטה בלתי ניתנת לעצירה לפינה השמאלית התחתונה, שהעלתה את יונייטד ל-1:4 וקבעה את תוצאת המשחק.