מדוע הסיכויים של אלונסו לשרוד בריאל קלושים?

עתידו של צ'אבי אלונסו בריאל מדריד עדיין לא הוכרע, לפחות על הנייר. בספרד מדברים על צ’אנס נוסף בעקבות היכולת המעודדת למרות ההפסד 2:1 למנצ’סטר סיטי, אך האוהדים מאבדים סבלנות, כשאמש וביום ראשון קראו בוז לאחר ההפסד 2:0 לסלטה ויגו בליגה, מה שהוביל לפגישת חירום של הנהלת המועדון כדי לדון בעתידו של אלונסו.

ריאל נמצאת עדיין רק ארבע נקודות מאחורי ברצלונה, אך ניצחה משחק אחד בלבד בחמשת משחקי הליגה האחרונים. “לאחר קריסה דרמטית מאז הניצחון על ברצלונה באוקטובר, נראה שכעת סיכויי ההישרדות שלו קלושים במיוחד. אלונסו הגיע בקיץ עם גישה מודרנית, אך המועדון עדיין מתקשה לקבל שזה היה צעד נחוץ. והוא עדיין מתנגד”, נכתב ב-’BBC’.

הנשיא פלורנטינו פרס מעולם לא האמין לחלוטין בסוג כזה של שינוי, למרות שאנשים בתוך המועדון שכנעו אותו למנות את רפא בניטס, את יולן לופטגי ואת צ'אבי אלונסו, צעדים בכיוון חדש. אבל ברגע שהם מועדים, מגלים ספק, או שהשחקנים מפסיקים להאמין בהם, פרס מוריד את האגודל. בעבר המועדון הצליח יותר עם מאמנים פחות "מתערבים", כמו קרלו אנצ'לוטי וזינדין זידאן.

זידאן ואנצ'לוטי (רויטרס)

כאשר הגיע ללברקוזן, ביקש אלונסו לשחרר אותו אם אחת מהקבוצות שבהן שיחק תפנה אליו, בתנאי שירצה לקחת את התפקיד. הוא הוסיף קבוצה נוספת לרשימה הזאת, מנצ'סטר סיטי, כמחליפו של פפ גווארדיולה בעתיד.

חזרתה של ריאל מדריד לברנבאו לאחר שישה משחקי חוץ שיקפה את כל מה שהשתבש בתקופה בה ניצחה רק שלושה משבעת משחקיה האחרונים. היו רגעים טובים, אך מה שבלט היה חוסר החיבור בין הרעיונות של המאמן לבין הביצוע של השחקנים. הם לא נראים מאמינים בתוכנית. הסצנות בחדר ההלבשה לאחר המשחק היו של תסכול טהור, חפצים התעופפו, קולות הורמו. בכל פעם שמישהו ניסה להאשים את השופט, התגובה הייתה מיידית: "זה תירוץ גרוע".

אלונסו צעק קללה לעבר פראן גארסיה אחרי שהורחק, ואמר במסיבת העיתונאים שלא אהב את תפקוד השופט, אבל זו לא הייתה סיבה להפסד. הרגע המדאיג ביותר במסיבת העיתונאים היה כשאמר שדברים מסוימים הוכנו, קצב גבוה, לחץ גבוה, אבל הקבוצה לא יישמה דבר. זה הדהד אזהרות קודמות של אנצ'לוטי.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

הרגע המדאיג השני היה הידיעה שבכירי המועדון נשארו שעות לאחר המשחק מאחורי דלתיים סגורות בברנבאו כדי לנתח מה קרה. זה אף פעם לא סימן טוב.

"אם אמבפה לא כובש – אף אחד לא כובש"

אלונסו אולי פתח לעצמו חזית כשהכריז עם הגעתו על חזרת ה“רוק אנד רול”. הוא התכוון לקבוצה עם זהות ברורה, שתלחץ באגרסיביות, תתקוף בקצב של תופי רוק, ושחקנים שיציגו אישיות וחדות כמו גיטרה חשמלית. למרות כל הסימנים והאזהרות, אלונסו לא הבין עד כמה קשה להשיג את הדבר הכי מסובך בכדורגל, לגרום לכולם לחשוב כיחידה אחת.

הוא ידע שיהיה מורכב. אנצ'לוטי כבר הזהיר אותו, בפרטי ובפומבי, שהרעיונות המוכנים במהלך השבוע פשוט לא מיושמים במשחקים. אנצ'לוטי אף אמר לאנשים מקורבים לו שזה היה חדר ההלבשה הכי קשה בקריירה שלו. לא בגלל שהשחקנים "רעים", אלא מפני שיש יותר מדי אינטרסים מנוגדים. קיליאן אמבפה חושב על השיאים שלו. ויניסיוס דואג שלא לאבד סמכות. פדריקו ואלוורדה רוצה לשחק בקישור ועדיין לא הגיע לבשלות שמצפים מקפטן.

קרלו אנצ'לוטי וצ'אבי אלונסו (רויטרס)

ביום המשחק מול ליברפול, בכירים במועדון דיברו בגלוי על התמיכה המלאה שלהם באלונסו, על כך שהוא הופך את הקבוצה למודרנית, דינמית ורב גונית. הוא רק ניצח את ברצלונה והיה ברצף של 13 ניצחונות ב-14 משחקים. אבל אחרי ההפסד באנפילד, והתיקו מול ראיו ובאלצ'ה, הלחץ הפך ללא פוסק. החלו להופיע הדלפות: יותר מדי וידאו, דרישות מוגזמות, השחקנים מרגישים שמתייחסים אליהם כמו לרובוטים. עימות קלאסי בין מאמן עם שיטה ברורה לשחקנים שמעדיפים אינטואיציה.

הבעיות הצטברו

אלונסו היה משוכנע שג'וד בלינגהאם יעזור לו, משום ששחקנים אנגלים נוטים להתמסר לרעיון הקבוצתי. הבעיה הייתה בעמדתו. ג'וד הוא חלוץ שני, סקורר. כקשר, הוא לא נוח, אם כי יעבוד קשה להסתגל. התקופה הזו יוצרת שחקן שלא יכול לתת את מלוא תרומתו, וכשזה קורה, זה יוצר תסכול.

ג'וד בלינגהאם שועט קדימה (IMAGO)

אלונסו רצה את מרטין סובימנדי, כי האמין שריאל מדריד חסרה קשר שיכול לתת קצב וסדר. הוא לא קיבל אותו, ונאלץ לעבוד עם קשרים פיזיים ודינמיים שמרגישים נוח הרבה יותר במשחק מעבר מהיר מאשר במשחק עמדות ובמסירות קצרות וסבלניות שהוא רצה ליישם. ארדה גולר מנסה לנהל את המשחק, אך הוא יותר חלוץ מאשר קשר.

אם אמבפה לא כובש, אף אחד לא כובש: ויניסיוס כבר 11 משחקים ללא שער, רודריגו 33. פציעות, בעיקר בהגנה, אילצו את אלונסו לשנות הרכב 20 פעמים ב־21 משחקים. אדר מיליטאו הוא הנפגע האחרון, וצפוי להיעדר שלושה עד ארבעה חודשים בעקבות קרע בשריר מול ויגו.

"אלונסו מאמין שהוא מסוגל למצוא פתרונות"

אולי הכל התחיל לקרוס כבר בתגובה של ויניסיוס להחלפתו בקלאסיקו. זו הייתה קריאת תיגר על סמכות המאמן, שלא נפתרה. המועדון לא הגן על אלונסו, ובסליחה של ויני הוא "שכח" להזכיר את המאמן. קשה לחזור מזה. כאשר כל התקשורת מגיעה לאותו מסר, שעתידו של אלונסו בספק, בדרך כלל זה אומר שהמסר מגיע מלמעלה, ושמקורות מהקבוצה מגבים אותו. בעקבות התוצאות המאכזבות הגיעו שיחות, בין המאמן לשחקנים, ובין המאמן לנשיא.

צ'אבי אלונסו ופלורנטינו פרס (ריאל מדריד)

אלונסו החל לקבל החלטות שנועדו חלקית לרצות את השחקנים, מתוך תקווה שגם הם יתפשרו ויאפשרו לו לבנות שכבות חדשות במשחק, ללחוץ טוב יותר, להתמודד מול בונקרים, לשלוט בקצב. ההפסד לסלטה ביום ראשון למעשה סיים את ירח הדבש של האוהדים עם אלונסו, אף שהסקרים מצביעים על כך שהאוהדים מאשימים גם את השחקנים, שלדעתם לא רצו מספיק.

"כשהם אינטנסיביים ולוחצים טוב, כמעט בלתי אפשרי לצאת מזה", אמר מאמן סלטה, קלאודיו חיראלדס. אבל ריאל מדריד פשוט לא עושה את העבודה בעקביות, סימן ברור שקבוצה לא מאמינה בדרך. מוקדם יותר חיראלדס אמר שריאל מדריד מתפתחת, אבל אף אחד לא רוצה להקשיב. אלונסו מאמין שהוא יכול למצוא פתרונות. אבל התקשורת מציגה אותו כמאמן שאיבד שליטה. בריאל מדריד, כשזה קורה, זה בדרך כלל אומר שגם המועדון חושב כך, גם אם זה לא בהכרח נכון.

בריאל מדריד עוברים ממשבר לגן עדן וחזרה לגיהינום תוך משחק אחד או שניים. אם אלונסו יעזוב אחרי אחד מהמשחקים הקרובים, אל תתפלאו אם ריאל תנסה שוב להחזיר את זידאן, בעוד אלברו ארבלואה, המנהל כיום את קבוצת המילואים, גם הוא מועמד.