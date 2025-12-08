בית"ר ערכה טקס מרגש לגיבורי האליפות ה-1

רגע לפני הדרבי הירושלמי מול הפועל, בית”ר ירושלים ערכה הערב (שני) טקס מרגש ובו העניקה כבוד לשחקנים שהביאו לה את האליפות הראשונה וההיסטורית שלה בעונת 1986/87.

המועדון עצמו הוסיף: “זוהי הקבוצה שבתחילת העונה איש כמעט ולא נתן לה סיכוי, אך בהנהגתו של המאמן דאז, דרור קשטן ז"ל, ומנהיגותו הבלתי מעורערת של יוסי מזרחי בשער, ופריחתם של שחקנים כמו אורי מלמיליאן, אלי אוחנה, סמי מלכה ועוד רבים וטובים, הם הפכו את הבלתי אפשרי למציאות וצבעו את המדינה כולה בצהוב-שחור”.

“האליפות ההיא לא הייתה רק תואר, היא הייתה הצהרה, שהוכיחה שלבית"ר ירושלים יש מקום בצמרת הכדורגל הישראלי. החיבור של הדור הנוכחי, שרץ בצמרת ומחפש להמשיך את המומנטום, עם דור המייסדים של התואר הגדול, הוא סגירת מעגל מרגשת”.

יוסי מזרחי (רדאד ג'בארה)

אגדות העבר באצטדיון טדי (אורן בן חקון)

אלי אוחנה (אורן בן חקון)