יום שני, 08.12.2025 שעה 22:54
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2612-2015קריסטל פאלאס4
2515-2515צ'לסי5
2417-1815אברטון6
2321-2515ברייטון7
2317-1815סנדרלנד8
2324-2415ליברפול9
2218-2515טוטנהאם10
2219-2115ניוקאסל11
2221-2214מנצ'סטר יונייטד12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1724-2015פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
229-714וולבס20

4 שנות מאסר נגזרו על אישה שסחטה את סון

אישה בשם יאנג טענה כי אקס טוטנהאם הכניס אותה להריון, ודרשה ממנו 200 אלף דולר תמורת שתיקתה. גם שותפה, שניסה לסחוט מהכוכב כסף נוסף, נשלח לכלא

|
יונג מין סון (IMAGO)
יונג מין סון (IMAGO)

ביזארי: בית המשפט המחוזי המרכזי של סיאול גזר עונש מאסר על אישה שניסתה לסחוט את אחת הדמויות הגדולות בכדורגל האסייתי - יונג מין סון. האישה, שזוהתה בשם יאנג, נידונה ביום שני לארבע שנות מאסר בפועל בגין סחיטה.

על פי כתב האישום, יאנג הואשמה בכך שניסתה לסחוט מסון, כיום שחקן LAFC, סכום עתק של 300 מיליון וון (כ-204,000 דולר) במהלך שנת 2024. שיטת הפעולה שלה הייתה כזו: היא שלחה לכדורגלן צילום אולטרסאונד של תינוק, וטענה בתוקף כי מדובר בילדו, ואף דרשה ממנו תשלום כספי משמעותי תמורת שתיקתה.

בית המשפט קבע כי יאנג "שיקרה" לסון בנוגע לתינוק, אף שלא אושר למי שייך הילד אותו היא נושאת. בהמשך המקרה, היא קשרה קשר עם גבר, שזוהה כיונג, במטרה לנסות ולסחוט מהשחקן כסף נוסף. הנאשמת הכחישה את ההאשמות נגדה, אך שותפה, יונג, הודה במעורבותו ונידון לשנתיים מאסר.

יונג מין סון. נפל קורבן לסחיטה (IMAGO)יונג מין סון. נפל קורבן לסחיטה (IMAGO)

יונג מין סון בן ה-33 נחשב לאחד השחקנים האסייתיים הגדולים בהיסטוריה. לאחר עשור מוצלח במדי טוטנהאם, שהגיע לשיאו בעונת 2021/22 אז הוכתר למלך שערי הפרמייר ליג, הוא עבר לשחק ב-LAFC מה-MLS באוגוסט האחרון.

סוכנות הידיעות הדרום קוריאנית ‘יונהאפ’ דיווחה כי הניסיון לסחוט את הכוכב לא היה היחידי: אישה בשנות ה-20 לחייה וגבר בשנות ה-40 לחייו נעצרו כבר במאי האחרון, בגין ניסיון לסחוט את סון ביוני של השנה הקודמת, בעודו משחק במדי התרנגולים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
