עובדיה נבחר לתוכנית מנהיגות בשיתוף הרווארד

מנכ”ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, נבחר להשתתף בתוכנית המנהיגות הבכירה היוקרתית Executive Leadership Programme (ELP) של ארגון מועדוני הכדורגל האירופיים (EFC), בשיתוף עם אוניברסיטת הרווארד בבוסטון, ארה”ב.

“הקבלה לתוכנית היוקרתית, המיועדת לקבוצה מצומצמת של מנהלים בכירים במועדוני הכדורגל המובילים באירופה, משקפת את ההכרה הבינלאומית בפעילות המקצועית והניהולית של מכבי חיפה בשנים האחרונות”, נמסר מהירוקים.

“בחירתו של עובדיה מציבה את המועדון בחזית העשייה האירופית ומחזקת את יכולת ההשפעה שלו בזירה הבינלאומית. השתתפותו של עובדיה מהווה הישג משמעותי עבור מכבי חיפה ומסמנת המשך חיזוקו של המועדון כארגון ספורט מוביל בזירה האירופית”.

במהלך התוכנית השנתית יתעמקו המשתתפים בנושאים מרכזיים לניהול מועדונים תחרותיים, בהם: קבלת החלטות בסביבה דינמית, ממשל תאגידי, ניהול ביצועים, חדשנות תפעולית, פיתוח שחקנים צעירים, שיפור חוויית האוהדים, קידום קיימות, עיצוב מתווי תחרויות באירופה וכן פיתוח וקידום כדורגל נשים.