ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

עובדיה נבחר לתוכנית מנהיגות בשיתוף הרווארד

מכבי חיפה הודיעה על בחירת המנכ"ל לתוכנית היוקרתית של ארגון המועדונים האירופיים. על הפרק: חדשנות תפעולית, פיתוח צעירים ושיפור חווית האוהדים

|
יעקב שחר ואיציק עובדיה (לילך וויס-רוזנברג)
יעקב שחר ואיציק עובדיה (לילך וויס-רוזנברג)

מנכ”ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, נבחר להשתתף בתוכנית המנהיגות הבכירה היוקרתית Executive Leadership Programme (ELP) של ארגון מועדוני הכדורגל האירופיים (EFC), בשיתוף עם אוניברסיטת הרווארד בבוסטון, ארה”ב.

“הקבלה לתוכנית היוקרתית, המיועדת לקבוצה מצומצמת של מנהלים בכירים במועדוני הכדורגל המובילים באירופה, משקפת את ההכרה הבינלאומית בפעילות המקצועית והניהולית של מכבי חיפה בשנים האחרונות”, נמסר מהירוקים.

“בחירתו של עובדיה מציבה את המועדון בחזית העשייה האירופית ומחזקת את יכולת ההשפעה שלו בזירה הבינלאומית. השתתפותו של עובדיה מהווה הישג משמעותי עבור מכבי חיפה ומסמנת המשך חיזוקו של המועדון כארגון ספורט מוביל בזירה האירופית”.

במהלך התוכנית השנתית יתעמקו המשתתפים בנושאים מרכזיים לניהול מועדונים תחרותיים, בהם: קבלת החלטות בסביבה דינמית, ממשל תאגידי, ניהול ביצועים, חדשנות תפעולית, פיתוח שחקנים צעירים, שיפור חוויית האוהדים, קידום קיימות, עיצוב מתווי תחרויות באירופה וכן פיתוח וקידום כדורגל נשים.

