יום שלישי, 09.12.2025 שעה 01:59
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12591-5907הפועל חולון
11664-6887בני הרצליה
11655-6218עירוני נס ציונה
11708-6718עירוני רמת גן
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9721-6358מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

מכבי ר"ג תארח את לי קורזיץ שהחלימה מסרטן

הקבוצה של שמוליק ברנר תארח ב-18:35 את עירוני נס ציונה ותקווה לקטוע רצף של 4 הפסדים. גולשת הרוח תופיע פומבית באירוע ספורט לראשונה מזה עשור

|
לי קורזיץ (לירון לוי)
לי קורזיץ (לירון לוי)

מכבי רמת גן תארח הערב (שני, 18:35 בזיסמן) את עירוני נס ציונה במסגרת המחזור השמיני בליגת ווינר סל. עבור רמת גן מדובר במשחק חשוב מאוד, שכן הקבוצה המדורגת במקום ה-12 בטבלה יצאה לפגרת הנבחרת עם ארבעה הפסדים רצופים ומאזן של שני ניצחונות וחמישה הפסדים. יריבתה מדורגת במקום השביעי כשבמאזנה שלושה ניצחונות וארבעה הפסדים.

מכבי רמת גן תארח במשחק הערב את גולשת הרוח האולימפית, לי קורזיץ (מקום שישי באולימפיאדת לונדון 2012), 4 פעמים אלופת העולם, שהחלימה מלוקמיה בה לקתה פעמיים ועברה שתי השתלות מח עצמות. קורזיץ תשתתף מחר בטקס למען הקהילה שמקיימת רמת גן להעצמת צעירים עם צרכים מיוחדים. תהא זו עבור קורזיץ הופעה פומבית ראשונה באירוע ספורט כלשהו מזה עשר שנים.

יונתן אטיאס, שחקן מכבי רמת גן, אמר לקראת המשחק: "הפגרה הייתה תקופה טובה מאוד עבורנו לחדד דברים מקצועיים ולשפר את החיבור הקבוצתי שלנו. אנחנו חוזרים לליגה רעבים להוכיח את היכולות שלנו על הפרקט. כולנו מודעים לחשיבות של שינוי מומנטום והחזרת הביטחון הקבוצתי שלנו בשאיפה לחזור למסלול הניצחונות".

דזי רודריגז, שחקן נס ציונה, אמר: "אנחנו רוצים להמשיך את המומנטום החיובי שלנו מלפני הפגרה. יוצאים למשחק חוץ לא פשוט ונצטרך להיצמד לתכנית המשחק שלנו, להיות מרוכזים בהתקפה ולשחק יחד בהגנה”.

