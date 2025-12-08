מכבי ר"ג תארח את לי קורזיץ שהחלימה מסרטן

מכבי רמת גן תארח הערב (שני, 18:35 בזיסמן) את עירוני נס ציונה במסגרת המחזור השמיני בליגת ווינר סל. עבור רמת גן מדובר במשחק חשוב מאוד, שכן הקבוצה המדורגת במקום ה-12 בטבלה יצאה לפגרת הנבחרת עם ארבעה הפסדים רצופים ומאזן של שני ניצחונות וחמישה הפסדים. יריבתה מדורגת במקום השביעי כשבמאזנה שלושה ניצחונות וארבעה הפסדים.

מכבי רמת גן תארח במשחק הערב את גולשת הרוח האולימפית, לי קורזיץ (מקום שישי באולימפיאדת לונדון 2012), 4 פעמים אלופת העולם, שהחלימה מלוקמיה בה לקתה פעמיים ועברה שתי השתלות מח עצמות. קורזיץ תשתתף מחר בטקס למען הקהילה שמקיימת רמת גן להעצמת צעירים עם צרכים מיוחדים. תהא זו עבור קורזיץ הופעה פומבית ראשונה באירוע ספורט כלשהו מזה עשר שנים.

יונתן אטיאס, שחקן מכבי רמת גן, אמר לקראת המשחק: "הפגרה הייתה תקופה טובה מאוד עבורנו לחדד דברים מקצועיים ולשפר את החיבור הקבוצתי שלנו. אנחנו חוזרים לליגה רעבים להוכיח את היכולות שלנו על הפרקט. כולנו מודעים לחשיבות של שינוי מומנטום והחזרת הביטחון הקבוצתי שלנו בשאיפה לחזור למסלול הניצחונות".

דזי רודריגז, שחקן נס ציונה, אמר: "אנחנו רוצים להמשיך את המומנטום החיובי שלנו מלפני הפגרה. יוצאים למשחק חוץ לא פשוט ונצטרך להיצמד לתכנית המשחק שלנו, להיות מרוכזים בהתקפה ולשחק יחד בהגנה”.