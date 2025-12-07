משמעות הניצחון של ב"ש ובמה מכבי ת"א מובילה

משחק העונה הראשון ב-2025/26 בליגת העל נגמר עם ניצחון 0:1 של הפועל באר שבע על מכבי תל אביב בטרנר. הדרומיים חגגו על הצהובים בדרך להגדלת הפער בפסגה לחמש נקודות, כשזו הפעם העשירית בה הם יצאו עם ידם על העליונה אחרי 13 מחזורים בליגת העל.

במפגש עצמו, הנתונים יכולים לתת נקודת מבט מחזקת על התוצאה שהייתה בהפרש של שער אחד בלבד. החזקת הכדור הייתה יחסית שוויונית עם 55 אחוזים לטובת מכבי ת”א. ב”ש אף בעטה פחות מהיריבה עם 15 בעיטות לעומת 18 של המכבים, אך הייתה מדויקת יותר מבחינת בעיטות למסגרת (4:7). כמו כן, בגזרת השוערים, אופק מליקה רשם 6 הצלות לעומת 4 הצלות של ניב אליאסי.

לאורך ההיסטוריה בין הקבוצות, אלופת המדינה הנוכחית עדיין מובילה בניצחונות, אך הקבוצה של רן קוז’וק הצליחה לצמצם זאת ונכון להערב (ראשון) המאזן עומד על 9:19 לטובת המועדון מתל אביב. זה הניצחון השלישי של הבאר שבעים על המכבים ב-11 המשחקים האחרונים בין הצדדים. מכבי ת”א גברה על היריבה הדרומית בשישה משחקים מה-11 האחרונים והשאר נגמרו בתיקו.

שגיב יחזקאל וגיא מזרחי (רדאד ג'בארה)

ב”ש השכילה להזיז את הרשת במאבק מול החבורה של ז’רקו לאזטיץ’, בעוד האחרונה לא עשתה זאת. המספרים בהיבט הזה העונה עומדים עם המועדון מבירת הנגב, שעם מאזן של 32 שערי זכות בליגה עד כה. מחזיקת הצלחת לעומת זאת, עם 29 שערי זכות. בשערי החובה ב”ש מובילה גם כן, כלומר היא ספגה פחות, עם 12:14 אל מול הצד הצהוב.

גם לאצטדיון טרנר היה משקל גדול בהתמודדות בין האדומים לצהובים היום. הפועל ב”ש ממשיכה להוכיח שהמגרש הביתי שלה הוא חתיכת מבצר שאף קבוצה לא יכולה לפרוץ, גם לא אלופת המדינה. בתשעת משחקי הבית האחרונים שלהם רשמו הדרומיים שמונה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת.