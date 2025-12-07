יום שני, 08.12.2025 שעה 00:47
כדורגל ישראלי

משמעות הניצחון של ב"ש ובמה מכבי ת"א מובילה

הדרומיים שמרו על טרנר כמבצר עם ה-0:1 וצמצמו את המאזן ההיסטורי, האלופה בעטה יותר אך בפחות דיוק. וגם: מליקה מול אליאסי. המספרים ממשחק העונה

|
לוקאס ונטורה וסייד אבו פרחי נאבקים על הכדור (שחר גרוס)
לוקאס ונטורה וסייד אבו פרחי נאבקים על הכדור (שחר גרוס)

משחק העונה הראשון ב-2025/26 בליגת העל נגמר עם ניצחון 0:1 של הפועל באר שבע על מכבי תל אביב בטרנר. הדרומיים חגגו על הצהובים בדרך להגדלת הפער בפסגה לחמש נקודות, כשזו הפעם העשירית בה הם יצאו עם ידם על העליונה אחרי 13 מחזורים בליגת העל.

במפגש עצמו, הנתונים יכולים לתת נקודת מבט מחזקת על התוצאה שהייתה בהפרש של שער אחד בלבד. החזקת הכדור הייתה יחסית שוויונית עם 55 אחוזים לטובת מכבי ת”א. ב”ש אף בעטה פחות מהיריבה עם 15 בעיטות לעומת 18 של המכבים, אך הייתה מדויקת יותר מבחינת בעיטות למסגרת (4:7). כמו כן, בגזרת השוערים, אופק מליקה רשם 6 הצלות לעומת 4 הצלות של ניב אליאסי.

לאורך ההיסטוריה בין הקבוצות, אלופת המדינה הנוכחית עדיין מובילה בניצחונות, אך הקבוצה של רן קוז’וק הצליחה לצמצם זאת ונכון להערב (ראשון) המאזן עומד על 9:19 לטובת המועדון מתל אביב. זה הניצחון השלישי של הבאר שבעים על המכבים ב-11 המשחקים האחרונים בין הצדדים. מכבי ת”א גברה על היריבה הדרומית בשישה משחקים מה-11 האחרונים והשאר נגמרו בתיקו.

שגיב יחזקאל וגיא מזרחי (רדאד גשגיב יחזקאל וגיא מזרחי (רדאד ג'בארה)

ב”ש השכילה להזיז את הרשת במאבק מול החבורה של ז’רקו לאזטיץ’, בעוד האחרונה לא עשתה זאת. המספרים בהיבט הזה העונה עומדים עם המועדון מבירת הנגב, שעם מאזן של 32 שערי זכות בליגה עד כה. מחזיקת הצלחת לעומת זאת, עם 29 שערי זכות. בשערי החובה ב”ש מובילה גם כן, כלומר היא ספגה פחות, עם 12:14 אל מול הצד הצהוב.

גם לאצטדיון טרנר היה משקל גדול בהתמודדות בין האדומים לצהובים היום. הפועל ב”ש ממשיכה להוכיח שהמגרש הביתי שלה הוא חתיכת מבצר שאף קבוצה לא יכולה לפרוץ, גם לא אלופת המדינה. בתשעת משחקי הבית האחרונים שלהם רשמו הדרומיים שמונה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */