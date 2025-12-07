ענו: המצטיין והמאכזב במשחק העונה ומי תזכה?

משחק העונה סיפק רק שער אחד, אך כראוי למשחק עונה ייתכן והשער האחד הזה יכריע גורלות. הפועל באר שבע רשמה הערב (ראשון) 0:1 קטן-ענק על מכבי תל אביב, ובכך הפער בפסגה בין המוליכה האדומה לאלופה הצהובה גדל לכדי חמש נקודות, זאת במפגש שנעל את הסיבוב הראשון בליגת העל.

