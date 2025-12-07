יום ראשון, 07.12.2025 שעה 23:41
 מזרח 
85%2277-238720דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
67%2089-215018פילדלפיה 76'
63%2083-225219בוסטון סלטיקס
57%2436-248121אטלנטה הוקס
57%2419-247221קליבלנד קאבלירס
55%2320-233820טורונטו ראפטורס
55%2380-242820מיאמי היט
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
44%2179-213918שיקגו בולס
38%2481-239221מילווקי באקס
32%2206-216919שארלוט הורנטס
26%2244-209219ברוקלין נטס
21%2316-212319אינדיאנה פייסרס
11%2302-203018וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2027-231019אוקלהומה ת'אנדר
78%2109-227718דנבר נאגטס
76%1867-207617יוסטון רוקטס
68%2212-228719מינסוטה טימברוולבס
67%2110-211018לוס אנג'לס לייקרס
67%2062-213218סן אנטוניו ספרס
55%2234-227820גולדן סטייט ווריורס
53%2186-221019פיניקס סאנס
39%2245-217118יוטה ג'אז
38%2408-232821דאלאס מאבריקס
37%2215-213219ממפיס גריזליס
37%2291-226719פורטלנד בלייזרס
32%2317-213919סקרמנטו קינגס
20%2304-219420לוס אנג'לס קליפרס
15%2462-222320ניו אורלינס פליקנס

פציעה מדאיגה לוואגנר, הניקס גברו על אורלנדו

כוכב המג'יק נפצע בברך כבר ברבע הראשון ופונה לחדר ההלבשה עם עזרת חבריו, שלא הצליחו לעמוד במשימה בלעדיו בגארדן ונכנעו 106:100. 30 נק' לברנסון

|
ג'יילן ברנסון מול פרנץ ואגנר (רויטרס)
ג'יילן ברנסון מול פרנץ ואגנר (רויטרס)

מידי יום ליגת ה-NBA ממשיכה לצבור תאוצה ואנחנו כבר עברנו רבע עונה, כאשר כמו כמעט בכל יום ראשון התקיים משחק מוקדם בשעון ישראל. במשחק הבא, ניו יורק ניקס חגגה במדיסון סקוור גארדן עם 100:106 על אורלנדו מג’יק, במפגש שהיה צמוד בעיקר בחצי הראשון ועם קצת קיזוזים בג’ארבג’ טיים.

אורלנדו אפילו הובילה בנקודה בירידה להפסקה, אבל הניקס הרימו קצב לעיני הקהל הביתי והצליחו לרשום ניצחון מספר 16 העונה לצד שבעה הפסדים, כשכל שמונע מהם את הפסגה זה העונה הנפלאה שעוברת דטרויט, שעם חמישה הפסדים בלבד. זה היה הניצחון השלישי ברצף של הקבוצה מהתפוח הגדול.

מנגד, החבורה מפלורידה חזרה להפסיד ואף רשמה את ההפסד העשירי שלה העונה לצד 14 ניצחונות, ואם זה לא מספיק אז הגיעו צרות נוספות. כוכב הקבוצה, פרנץ ואגנר, נפצע כבר ברבע הראשון בברך, כשהגרמני נאנק מכאבים ובסופו של דבר ירד לחדר ההלבשה בעזרת חבריו, ולא חזר לשחק.

ואנגר ללא ספק הכוכב של המג’יק העונה, אפילו יותר מפאולו באנקרו שהיה פצוע ברוב תחילת העונה, כאשר הגרמני עם ממוצעים  של 23.4 נקודות, 6.2 ריבאונדים ו-3.8 אסיסטים. בחזרה למשחק, ג’יילן ברנסון הוביל את המנצחת עם 30 נקודות ותשעה אסיסטים ואו ג’י אננובי עזר עם 21 נקודות משלו.

