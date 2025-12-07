דאלאס מה-MLS במשא ומתן מתקדם על רן בנימין

הפועל תל אביב חזרה לנצח במחזור האחרון, עם 0:4 מוחץ על הפועל פתח תקווה בבלומפילד, שם האדומים מחזיקים במאזן מושלם. מי שדווקא לא לקח חלק בהתמודדות הוא הקשר של אליניב ברדה, רן בנימין, ששמו עולה כעת בהקשר של מעבר קרוב לחו”ל.

דאלאס מליגת ה-MLS האמריקאית נמצאת במשא ומתן מתקדם משמעותית על רן בנימין. את הליגה הסדירה סיימה דאלאס במקום השביעי בקונפרנס המזרחי, כאשר במשחקה האחרון העונה נכנעה בפנדלים לתומאס מולר ו-ונקובר, שאיבדו את התואר לאינטר מיאמי של ליאו מסי.

העסקה בין דאלאס להפועל ת”א על הקשר הישראלי אכן קרובה. סעיף שחרור שלו עומד על 1.45 מיליון דולר, אבל העסקה צפויה להיסגר בסכום גבוה יותר כשמדובר על סכום של 1.6 מיליון דולר ו-10% ממכירה עתידית. בנימין עשוי להיות הישראלי הנוסף שיצטרף למושבה הישראלית בארה”ב.

ב-2025/26 בליגת העל, לרן בנימין יש 10 הופעות כשהוא טרם היה מעורב באופן ישיר בשערים, כלומר עם אפס גולים ובישולים. בעונה שעברה בליגה הלאומית, סיפק שבעה שערים ושבעה בישולים.