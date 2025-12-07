חגיגה אדומה: צפו בתמונות מה-0:1 של הפועל ב"ש

חגיגה אדומה: צפו בתמונות מה-0:1 של הפועל ב"שהתפאורה של הקהל המארח בפתיחה, המאבקים על כר הדשא, האכזבה הצהובה והשמחה אצל האדומים שהגדילו את הפער. צפו בתמונות מבעד לעדשת המצלמה של ONE מערכת ONE | 07/12/2025 22:32 שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה) התפאורה של אוהדי הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)הלדר לופס מנסה לעצור את אושר דוידה (שחר גרוס)איתמר נוי ואליאל פרץ (רדאד ג'בארה)טייריס אסאנטה, קינגס קאנגווה מאחוריו (רדאד ג'בארה)טייריס אסאנטה והלדר לופס (רדאד ג'בארה)אופק מליקה והייטור (רדאד ג'בארה)דן ביטון (רדאד ג'בארה)איגור זלאטנוביץ' בועט (רדאד ג'בארה)יון ניקולאסקו מקבל עזרה מהצוות הרפואי (שחר גרוס)יון ניקולאסקו יורד מכר הדשא (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)קינגס קאנגווה בטירוף (רדאד ג'בארה)מוחמד עלי קמארה מאוכזב (רדאד ג'בארה)אמיר גנאח (רדאד ג'בארה)סייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)נועם בן הרוש וגיא מזרחי (רדאד ג'בארה)אושר דוידה מנסה לכבוש (שחר גרוס)לוקאס ונטורה וסייד אבו פרחי נאבקים על הכדור (שחר גרוס)סייד אבו פרחי מוציא כדור רוחב (שחר גרוס)אופק מליקה הודף לאיגור זלאטנוביץ' (רדאד ג'בארה)הייטור (רדאד ג'בארה)אושר דוידה (רדאד ג'בארה)ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)אליאל פרץ ונועם בן הרוש (רדאד ג'בארה)שגיב יחזקאל וגיא מזרחי (רדאד ג'בארה)קרווין אנדרדה ושגיב יחזקאל בעימות (רדאד ג'בארה)שגיב יחזקאל וקרווין אנדרדה מתעמתים (רדאד ג'בארה)שגיב יחזקאל וקרווין אנדרדה בעימות (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)דור פרץ מאוכזב (רדאד ג'בארה)אור בלוריאן בטירוף (רדאד ג'בארה) הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש