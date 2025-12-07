סוף לסיפור: בראיינט נחת בארץ והתאמן עם חבריו

סוף לסיפור. אחרי שאלייז’ה בראיינט לא הגיע לישראל יחד עם שאר החברים שלו לקבוצה לקראת המשחק נגד הפועל העמק, היום (ראשון) הוא נחת בארץ בצהריים וסגר את הסאגה הזו, כשהוא אפילו כבר חבר להכנות של הפועל תל אביב לקראת המשחק הבא ולקח חלק באימון. המפגש הבא של האדומים יהיה ביום שישי נגד בולוניה במסגרת היורוליג, באיטליה.

בכל מקרה, כן יש בעיה מול משפחתו של בראיינט לגבי החזרה לישראל והמגורים כאן, אבל בסופו של דבר בסביבתו של השחקן מדגישים שהאירוע לא ימנע ממנו להגיע לכאן והוא יחד עם המועדון בסופו של דבר יפתור את הנושא. בכל מקרה, מדגישים שם שבראיינט יהיה שחקן הפועל ת”א גם ביורוליג וגם במשחקים כאן בליגה.

הסיבה שבגללה הוא לא הגיע לארץ הפעם היא בגלל שהיה חולה, כאשר הוא אפילו נזקק לעשות ביקור קטן בבית חולים בסופיה. מה שמראה עד כמה בראיינט רצה להוכיח את הרצינות שלו להגעה לכאן זה שהוא בא לארץ היום, כשכבר ביום שלישי המועדון ימריא בחזרה לבולגריה על מנת לסיים את ההכנות לבולוניה שם, אז הוא בא אפילו בשביל כ-48 שניות, ברגע שהרגיש טוב יותר.

אגב, הפועל תל אביב תלך לבולגריה לאימונים ביום שלישי רק בגלל סיבות שקשורות לקיפולים ובירוקרטיה, כאשר לאחר המשחק מול בולוניה לא צפויים עוד ביקורים במדינה למעט שני המשחקים נגד הטורקיות. נושא הקיפול שם לקראת סיום, כשאפילו בארץ יש כבר למספר זרים דירה, ושאר הזרים נמצאים בשלבי חיפושים אחר דירה ולבסוף כולם יגורו כאן.