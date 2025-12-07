יום שני, 08.12.2025 שעה 00:50
כדורגל ישראלי

גרינפלד ישפוט את המפגש בין הפועל ב"ש לנתניה

השופט הבינלאומי ישפוט את המפגש החם בטרנר במחזור הבא, כשאביעד שילוח ינהל את המפגש בין בית"ר לסכנין. בונדרב בבלומפילד אצל מכבי ת"א - הפועל פ"ת

|
אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)
אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)

המחזור ה-13 של ליגת העל עוד לא הסתיים, וכבר פורסמו שיבוצי השופטים למחזור ה-14, שצפוי לזמן לקהל בבית כמה מפגשים מרתקים במיוחד ויחל כבר ביום שבת.

בשעה 15:00 תשמע שריקת הפתיחה של המחזור באצטדיון הי”א, שם מ.ס אשדוד תארח את הפועל ירושלים למשחק אותו ינהל נאאל עודה. שעתיים לאחר מכן הפועל ת”א תתארח באצטדיון מרים אצל עירוני ק”ש, כאשר מי ששובץ למשחק הוא גל לוי.

אביב קליין ישפוט את המשחק בין הפועל חיפה לעירוני טבריה בסמי עופר בשעה 18:00, כאשר את המשחק החם של הערב בשעה 19:30 בטוטו טרנר בין הפועל ב”ש למכבי נתניה, ישפוט אוראל גרינפלד.

ביום ראשון ב-20:20 מכבי חיפה תתארח אצל בני ריינה באצטדיון בראל למשחק אותו ינהל דוד פוקסמן, וביום שני המחזור יינעל, כשב-20:00 ויטלי בונדרב ינהל את המשחק בין מכבי ת”א להפועל פ”ת בבלומפילד, וב-20:30 אביעד שילוח יוציא לדרך את המפגש הטעון בטדי בין בית”ר ירושלים לבני סכנין.

