פרץ ודיופ חזרו להרכב ב"ש, אבו פרחי במכבי ת"א

משחק העונה, מפגש בין שתי הקבוצות הטובות בליגה וקרב על המקום הראשון: ערב ענק של כדורגל בטרנר. הפועל באר שבע תארח הערב (ראשון, 20:30) את מכבי תל אביב במסגרת המחזור ה-13 שסוגר את הסיבוב הראשון בליגת העל, כשהאדומים מבירת הנגב רוצים לפתוח פער של 5 נקודות בפסגה, בעוד שהחבורה של לאזטיץ’ רוצה לעלות לשם על חשבון יריבתה.

ההרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, אליאל פרץ, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

הרכב מכבי תל אביב: אופק מליקה, טייריס אסאנטה, הייטור, מוחמד עלי קמארה, רוי רביבו, נועם בן הרוש, איתמר נוי, דור פרץ, אושר דוידה, סייד אבו פרחי ויון ניקולאסקו.

רן קוז’וק וחניכיו רושמים סיבוב ראשון נהדר, כשבמאזנם תשעה ניצחונות והפסד אחד בסך הכל. עם זאת, במחזור אמצע השבוע האדומים סיימו ב-1:1 מאכזב מול הפועל פ”ת במושבה, מה שהקטין את הפער שלהם מהמקום השני לשתי נקודות בלבד. רגע לפני שקינגס קאנגווה עוזב לאליפות אפריקה וייעדר מהחודש הקרוב, ב”ש רוצה לסיים את הסיבוב הראשון בפסגה, ולשם כך היא חייבת להשיג 3 נקודות במשחק העונה.

סייד אבו פרחי. ב-11 של לאזטיץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)

מן העבר השני, הצהובים מגיעים להתמודדות בצל סאת ז’רקו לאזטיץ’ שחזר לעמוד על הקווים, ועם מאבק של ההנהלה מול האוהדים שממשיך להתנהל ברקע. מכבי ידעה לשים את הכל בצד ולהשיג ניצחון ראשון לאחר ארבעה משחקים, כשהצליחה להשיג שלוש נקודות במחזור אמצע השבוע עם 1:2 על הפועל חיפה. על אף הסערה הגדולה והיכולת הלא משכנעת, החבורה של לאזטיץ’ הפסידה רק פעם אחת העונה בליגה, והיא רחוקה ניצחון הערב מהמקום הראשון בטבלה.

מכבי ת”א יכולה להיות מעודדת מהתוצאות במשחקים בין הקבוצות בעונה שעברה, כשהצהובים ניצחו פעמיים, 1:3 ו-0:1, וסיימו בשתי תוצאות תיקו, כשהם לא מפסידים לחבורה של רן קוז’וק. עם זאת, הטוענות לכתר כבר נפגשו העונה, במסגרת אלוף האלופים, שם יצאה החבורה מב”ש עם ידה על העליונה עם 1:2 חשוב משערים של אליאל פרץ ואילון אלמוג. מי שכבש לתל אביבים היה ווסלי פטאצ’י, שכבר הספיק לעזוב את הקבוצה לאלקמאר ההולנדית.