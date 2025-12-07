מצ'יני בין הקורות ואיסט בחוד אצל הפועל חיפה

המחזור ה-13 בליגת העל בכדורגל יימשך הערב (ראשון, 20:00), כשהפועל חיפה מארחת בסמי עופר את מכבי נתניה. לשתי הקבוצות שאיפות שונות, כשהמארחת נמצאת במקום ה-11 ורוצה לברוח ממאבקי התחתית, בעוד שהחבורה של יוסי אבוקסיס רוצה להיצמד לחבורת הצמרת ואף לעלות למקום הרביעי.

הרכב הפועל חיפה: בנג’מין מצ’יני, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, תמיר ארבל, סנה גומס, ייסמאו קבדה, נאור סבג, רוי נאווי, אופק ביטון, ג’בון איסט ורותם חטואל.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, עמית כהן, כארם ג’אבר, דניס קוליקוב, יובל שדה, רותם קלר, עזיז אואטרה, ג’וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

הקבוצה של גל אראל מגיעה להתמודדות במומנטום שלילי, כשהיא סופרת ארבעה הפסדים ותוצאת תיקו אחת בחמשת משחקיה האחרונים. במחזור הקודם, האדומים מהכרמל הפסידו 2:1 לאלופה מכבי ת”א, במשחק בו הצליחו לאתגר את הצהובים ברוב הדקות. בהפועל חיפה מסתמכים על נקודת האור שלהם עד כה העונה, ג’בון איסט, כשהחלוץ הג’מייקני עומד כבר על שבעה שערים ושני בישולים.

מנגד, ריצת ארבעת הניצחונות של היהלומים נעצרה בשבוע שעבר עם ההפסד 4:2 לבית”ר ירושלים, כשבמחזור אמצע השבוע גם לא הצליחו להשיג 3 נקודות וסיימו ב-2:2 עם אשדוד בבית. הקבוצה מהשרון רוצה לחזור למסלול ולהוכיח שמקומה בפלייאוף העליון, ולשם כך היא חייבת לצאת עם תוצאה חיובית מסמי עופר.

בעונה שעברה המאזן בהתמודדויות בין הקבוצות היה שוויוני, כשכל אחת הצליחה להשיג ניצחון חוץ על השנייה במהלך העונה הסדירה. הפועל חיפה ניצחה 0:3 במשחק הראשון ונתניה גמלה לה על כך עם 1:3 בהתמודדות השנייה. כשנפגשו בפלייאוף העליון, שני המפגשים הסתיימו בתוצאת תיקו.