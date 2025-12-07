יום ראשון, 07.12.2025 שעה 19:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

מצ'יני בין הקורות ואיסט בחוד אצל הפועל חיפה

השוער האמריקאי יערוך בכורה אצל גל אראל, חטואל ישלים את חוליית ההתקפה. מנגד, מאור לוי, ג'אבר, בילו, דאבו, אואטרה ודיומנדה ב-11 של מכבי נתניה

|
רותם חטואל (עמרי שטיין)
רותם חטואל (עמרי שטיין)

המחזור ה-13 בליגת העל בכדורגל יימשך הערב (ראשון, 20:00), כשהפועל חיפה מארחת בסמי עופר את מכבי נתניה. לשתי הקבוצות שאיפות שונות, כשהמארחת נמצאת במקום ה-11 ורוצה לברוח ממאבקי התחתית, בעוד שהחבורה של יוסי אבוקסיס רוצה להיצמד לחבורת הצמרת ואף לעלות למקום הרביעי.

הרכב הפועל חיפה: בנג’מין מצ’יני, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, תמיר ארבל, סנה גומס, ייסמאו קבדה, נאור סבג, רוי נאווי, אופק ביטון, ג’בון איסט ורותם חטואל.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, עמית כהן, כארם ג’אבר, דניס קוליקוב, יובל שדה, רותם קלר, עזיז אואטרה, ג’וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

הקבוצה של גל אראל מגיעה להתמודדות במומנטום שלילי, כשהיא סופרת ארבעה הפסדים ותוצאת תיקו אחת בחמשת משחקיה האחרונים. במחזור הקודם, האדומים מהכרמל הפסידו 2:1 לאלופה מכבי ת”א, במשחק בו הצליחו לאתגר את הצהובים ברוב הדקות. בהפועל חיפה מסתמכים על נקודת האור שלהם עד כה העונה, ג’בון איסט, כשהחלוץ הג’מייקני עומד כבר על שבעה שערים ושני בישולים.

מנגד, ריצת ארבעת הניצחונות של היהלומים נעצרה בשבוע שעבר עם ההפסד 4:2 לבית”ר ירושלים, כשבמחזור אמצע השבוע גם לא הצליחו להשיג 3 נקודות וסיימו ב-2:2 עם אשדוד בבית. הקבוצה מהשרון רוצה לחזור למסלול ולהוכיח שמקומה בפלייאוף העליון, ולשם כך היא חייבת לצאת עם תוצאה חיובית מסמי עופר.

בעונה שעברה המאזן בהתמודדויות בין הקבוצות היה שוויוני, כשכל אחת הצליחה להשיג ניצחון חוץ על השנייה במהלך העונה הסדירה. הפועל חיפה ניצחה 0:3 במשחק הראשון ונתניה גמלה לה על כך עם 1:3 בהתמודדות השנייה. כשנפגשו בפלייאוף העליון, שני המפגשים הסתיימו בתוצאת תיקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */