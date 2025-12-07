פאלאס ניצחה 1:2 את פולהאם ועלתה למקום ה-4

אחרי משחקים נהדרים אמש (שבת), המחזור ה-15 בליגה האנגלית נמשך גם היום, כשבמשחק המוקדם, ברייטון אירחה את ווסטהאם למפגש שנגמר בחלוקת נקודות, אחרי 1:1 דרמטי עם שער מאוחר של המארחת בדקה ה-90. מאוחר יותר, קריסטל פאלאס השיגה 1:2 דרמטי על פולהאם.

ברייטון – ווסטהאם 1:1

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, קיבלנו קצב מעט גבוה יותר בחצי השני. המארחת ניסתה לתקוף ושלטה יותר בכדור, כשמנגד הפטישים ניסו לצאת בהתקפות מעבר, ובדקה ה-73 זה גם הצליח. ג׳ארוד בואן כבש שער נהדר והעלה את האורחת ליתרון.

כשהיה נדמה שווסטהאם בדרך לשלוש נקודות חשובות שיעלו אותה מעל הקו האדום, הגיע ג׳ורג׳יניו רוטר, כשכבש מקרוב וקבע חלוקת נקודות בסיום. ברייטון עולה למקום השביעי, בעוד ווסטהאם נשארת מתחת לקו האדום.

פולהאם – קריסטל פאלאס 2:1

בדרבי לונדוני, האורחת הצליחה לנצח ולהשיג ניצחון שני ברציפות, כשאדי אנקטייה כבש שער ראשון בדקה ה-20 אחרי התקפה נהדרת. הארי ווילסון איזן בדקה ה-38 וקבע 1:1 במחצית.

שתי הקבוצות ניסו לאורך כל החצי השני למצוא את היתרון, אך הרבו להחמיץ עד שבדקה ה-87, מארק גואהי כבש והעניק שלוש נקודות יקרות לאוליבר גלאסנר וחבורתו, שעברו את צ׳לסי ועלו למקום הרביעי בטבלה. פולהאם מבחינתה, מסתבכת בתחתית עם הפסד שני ברציפות.