יום ראשון, 07.12.2025 שעה 18:46
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2419-2515בטיס5
2416-1814אספניול6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1815-1315אלאבס10
1715-1314ראיו וייקאנו11
1622-1915ריאל סוסיאדד12
1619-1614סלטה ויגו13
1623-1914סביליה14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

התאוששה בסטייל: אלצ'ה ניצחה 0:3 את ג'ירונה

אחרי ההפסד במחזור הקודם, הירוקים-לבנים חזרו למסלול הניצחונות, הקטלונים ממשיכים לשקוע ועדיין מתחת לקו האדום. צמד לרפא מיר, שני בישולים לפורט

|
שחקני אלצ'ה חוגגים (IMAGO)
שחקני אלצ'ה חוגגים (IMAGO)

משחקי המחזור ה-15 בליגה הספרדית המשיכו הערב (ראשון), כאשר במשחק המוקדם אלצ’ה הביסה 0:3 את ג’ירונה והתאוששה מההפסד במחזור הקודם. בהמשך, מלבד ריאל מדריד שתשחק מאוחר יותר, ולנסיה תפגוש את סביליה ואספניול תארח את ראיו וייקאנו.

אלצ’ה – ג’ירונה 0:3

המארחת הייתה טובה יותר ובדקה ה-40 באה על שכרה כשגרמן ואלרה הבקיע את השער הראשון מבישול של הקטור פורט, המגן שמושאל בברצלונה. בחצי השני, פורט בישל שער נוסף, הפעם בדקה ה-51 לרפא מיר, כאשר שש דקות מאוחר יותר החלוץ גם השלים את צמד וחתם את ההתמודדות.

מטפסת: אלצ'ה מנצחת את ג'ירונה 0:3

במחזור הבא, אלצ’ה תקווה לייצר המשכיות כאשר היא תפגוש את מיורקה ותנסה לטפס עוד קצת בחלק העליון של הטבלה. בצד השני, ג’ירונה עדיין נמצאת מתחת לקו האדום ושקועה בבוץ, כאשר היא תקווה להפתיע את ריאל סוסיאדד בשבוע הבא.

