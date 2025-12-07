התאוששה בסטייל: אלצ'ה ניצחה 0:3 את ג'ירונה

משחקי המחזור ה-15 בליגה הספרדית המשיכו הערב (ראשון), כאשר במשחק המוקדם אלצ’ה הביסה 0:3 את ג’ירונה והתאוששה מההפסד במחזור הקודם. בהמשך, מלבד ריאל מדריד שתשחק מאוחר יותר, ולנסיה תפגוש את סביליה ואספניול תארח את ראיו וייקאנו.

אלצ’ה – ג’ירונה 0:3

המארחת הייתה טובה יותר ובדקה ה-40 באה על שכרה כשגרמן ואלרה הבקיע את השער הראשון מבישול של הקטור פורט, המגן שמושאל בברצלונה. בחצי השני, פורט בישל שער נוסף, הפעם בדקה ה-51 לרפא מיר, כאשר שש דקות מאוחר יותר החלוץ גם השלים את צמד וחתם את ההתמודדות.

מטפסת: אלצ'ה מנצחת את ג'ירונה 0:3

במחזור הבא, אלצ’ה תקווה לייצר המשכיות כאשר היא תפגוש את מיורקה ותנסה לטפס עוד קצת בחלק העליון של הטבלה. בצד השני, ג’ירונה עדיין נמצאת מתחת לקו האדום ושקועה בבוץ, כאשר היא תקווה להפתיע את ריאל סוסיאדד בשבוע הבא.