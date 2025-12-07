ב-Winner קבעו: ב״ש פייבוריטית במשחק העונה

יום ראשון גדוש ועמוס בספורט לפנינו, עם משחקים מרתקים. במוקד – משחק העונה בין הפועל באר שבע, המוליכה, לבין מכבי תל אביב השנייה, בקרב ראש בראש על הפסגה. בספרד, ריאל מדריד תנסה לצמק את הפער מברצלונה כשתארח את סלטה ויגו. בסל, מכבי תל אביב תארח את מכבי ראשון לציון בליגת ווינר סל.

המשחק הגדול של ליגת העל כבר כאן, כשהפועל באר שבע תארח את מכבי תל אביב למפגש ישיר על צמרת הליגה. על פי המועצה, האדומים מבירת הנגב עדיפים עם יחס של פי 2.00 עבור ניצחון ביתי. לעומת זאת, ניצחון של מכבי תל אביב יזכה את המהמרים עליו בפי 3.15 על הכסף, בעוד תיקו יהיה שווה פי 3.40.

דור פרץ מול אליאל פרץ (רדאד ג'בארה)

בספרד, ריאל מדריד תנסה להיצמד לברצלונה, כשתארח את סלטה ויגו. הבלאנקוס פייבוריטים ברורים, כשניצחון שלהם יהיה שווה פי 1.15 על הכסף, כשמנגד , לאוהבי הסיכונים, ניצחון של האורחת יהיה שווה פי 8.50. תיקו יהיה שווה פי 5.65.

קיליאן אמבפה בפוזה מוכרת (IMAGO)

בליגת ווינר סל, מכבי תל אביב תנסה לנצל את הניצחון ביורוליג לטובת המשכיות גם בליגה, ותארח את מכבי ראשון לציון. הצהובים פייבוריטים ברורים כשניצחון שלהם ביותר מ-16 הפרש יהיה שווה פי 1.80, בעוד ניצחון של ראשון לציון או הפסד בפחות מ-16 נקודות מקבל יחס זהה. ניצחון צהוב ב-16 הפרש בדיוק יהיה שווה פי 9.00.