יום ראשון, 07.12.2025 שעה 14:20
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

ב-Winner קבעו: ב״ש פייבוריטית במשחק העונה

המוליכה תארח את מכבי ת״א למפגש מסקרן ולוהט, ראש בראש על הפסגה, כשהאדומים זוכים לעדיפות עם יחס של 2.00 לניצחון. וגם: ריאל מדריד ומכבי ת״א סל

|
דור פרץ במאבק עם לוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)
דור פרץ במאבק עם לוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)

יום ראשון גדוש ועמוס בספורט לפנינו, עם משחקים מרתקים. במוקד – משחק העונה בין הפועל באר שבע, המוליכה, לבין מכבי תל אביב השנייה, בקרב ראש בראש על הפסגה. בספרד, ריאל מדריד תנסה לצמק את הפער מברצלונה כשתארח את סלטה ויגו. בסל, מכבי תל אביב תארח את מכבי ראשון לציון בליגת ווינר סל.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן.

המשחק הגדול של ליגת העל כבר כאן, כשהפועל באר שבע תארח את מכבי תל אביב למפגש ישיר על צמרת הליגה. על פי המועצה, האדומים מבירת הנגב עדיפים עם יחס של פי 2.00 עבור ניצחון ביתי. לעומת זאת, ניצחון של מכבי תל אביב יזכה את המהמרים עליו בפי 3.15 על הכסף, בעוד תיקו יהיה שווה פי 3.40.

דור פרץ מול אליאל פרץ (רדאד ג'בארה)

בספרד, ריאל מדריד תנסה להיצמד לברצלונה, כשתארח את סלטה ויגו. הבלאנקוס פייבוריטים ברורים, כשניצחון שלהם יהיה שווה פי 1.15 על הכסף, כשמנגד , לאוהבי הסיכונים, ניצחון של האורחת יהיה שווה פי 8.50. תיקו יהיה שווה פי 5.65.

קיליאן אמבפה בפוזה מוכרת (IMAGO)

בליגת ווינר סל, מכבי תל אביב תנסה לנצל את הניצחון ביורוליג לטובת המשכיות גם בליגה, ותארח את מכבי ראשון לציון. הצהובים פייבוריטים ברורים כשניצחון שלהם ביותר מ-16 הפרש יהיה שווה פי 1.80, בעוד ניצחון של ראשון לציון או הפסד בפחות מ-16 נקודות מקבל יחס זהה. ניצחון צהוב ב-16 הפרש בדיוק יהיה שווה פי 9.00.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
