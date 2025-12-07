יום ראשון, 07.12.2025 שעה 17:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

אהרונוביץ: אף שחקן לא יגיע למכבי חיפה בינואר

הפרשן איציק אהרונוביץ לתוכנית "שיחת היום": "בכר יודע שהוא יצטרך להוביל את הסגל הזה לפלייאוף והוא מסוגל. רתחתי שלא שיחק עם סייף נגד הפועל"

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים ניצחון דרמטי (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה חוגגים ניצחון דרמטי (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה גירדה אתמול (שבת) ניצחון 0:1 דרמטי מול קריית שמונה בזכות גול ניצחון של קני סייף בתוספת הזמן. היה זה הניצחון השני ברציפות של הירוקים בליגה. הפרשן איציק אהרונוביץ עלה לדבר בתוכנית ‘שיחת היום’ ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על מצבה של הקבוצה של ברק בכר.

מה אתה חושב לגבי פיינגזיכט?
”עוד מוקדם לקבוע לאן פניו מועדות, אני לא רואה ממנו דברים גדולים עדיין. הוא פוחד לתקוף, הוא פוטנציאל, אני לא חושב שהוא כישרון גדול אבל בואו נראה מה יהיה בהמשך. מכבי חיפה סוף סוף משחקת כמו שאני רוצה. עדיף למכבי חיפה לחיות מכוער מאשר למות יפים. מאוד אהבתי לראות מכבי חיפה משחקת על מעברים ב-30 דקות הראשונות. כל חטיפה או איבוד של ק”ש הגיע לגורה, והוא התבלבל ולא ידע מה לעשות. כנראה שאין לו לא טכניקה ולא גולים”.

מה אתה חושב על פיינגזיכט וקורנו ביחד?
”פיינגזיכט וקורנו לא יפתחו ביחד על הכנף”.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

אסור לברק בכר לשחק 4-4-2? אני חושב שאין סיבה שהיא לא תנסה את זה.
”ברק לא רוצה להתבלבל בעצמו כי הוא לא מכיר את ה-4-4-2. אני רוצה לדבר על קני סייף, שחקן שהוא כלבויניק. אני רתחתי על בכר שהוא לא הלביש אותו. לראות אותו לא מתלבש מול הפועל ת”א היה נורא. במשחק השני מול סבאח קורנו עבר לשחק בלם שלישי, ואז סייף נכנס והוא בישל את הגול לדין דוד. ואז אתמול, משום מקום, הוא נותן לו לשחק בצד ימין ואתה רואה שחקן שיודע מה לעשות גם שהכדור ברגליים שלו וגם שלא. שאלתי את ברק במסע”ת למה גורה אף פעם לא מצטרף? והנה קני סייף הצטרף פעם אחת ונתן גול ניצחון. יש לו מקום בכל הרכב במכבי חיפה, הוא יכול לשחק גם 10”.

איפה הרכש של מכבי חיפה עומד?
”לגבי ינואר, קודם כל אף שחקן לא יגיע למכבי חיפה. ברק בכר יודע שגם בסגל הזה עם טקטיקה חכמה הוא יכול להיכנס לתוך הפלייאוף העליון,  לבכר יש מלא שכל לכדורגל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */