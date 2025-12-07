לוהטת: הפועל ירושלים ניצחה את קריית אתא

משחק צמרת לכל דבר ועניין התקיים הערב (ראשון) באולם רמז, כאשר הוא הבטיח רמות וגם קיים, כשהפועל ירושלים ניצחה 84:88 את עירוני קריית שמונה, זאת במסגרת המחזור השמיני בליגת ווינר סל.

המשחק נפתח בצורה הכי טובה שיונתן אלון היה יכול לבקש, כאשר האדומים קלעו שלוש שלשות כבר בחמש הדקות הראשונות וברחו ליתרון דו ספרתי, המארחת צמצמה מעט, ירושלים הובילה 20:29 אחרי עשר דקות. ברבע השני, האורחת להטה והובילה ביתרון השיא שלה, קריית אתא שוב צמצמה וזה 36:48 לקבוצה מהבירה.

הרבע השלישי שוב התאפיין בסימן ריצות. מצד אחד, האדומים שבכל פעם ברחו ליתרון דו ספרתי, אך מנגד קריית אתא שוב לא ויתרה וצמצמה, 55:69. הרבע האחרון היה הדרמטי ביותר, הקבוצה הצפונית, בראשות נואה לוק שהיה בלתי ניתן לעצירה, השלימה ריצת 4:19 ואף לקחה את ההובלה, אך הסיום היה רק של ירושלים שהצליחה להציג אופי וניצחה 84:88.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)

זה לא היה קל, זה הלך קשה, אבל הפועל ירושלים הלוהטת הצליחה לשמור על רצף הניצחונות שלה שעומד כעת על עשרה בכל המסגרות, רגע לפני המפגש מול המבורג, שיתקיים בארץ בעוד יומיים. מנגד, קריית אתא יכולה להיות מרוצה, כשאלדד בנטוב יקווה לחזור למסלול הניצחונות בשבוע הבא מול מכבי רעננה.

קלעו להפועל י-ם: ג’ארד הארפר 20 נקודות ו-9 אסיסטים, ג’סטין סמית’ 16 נק’ ו-6 ריבאונדים, יובל זוסמן 13 נק’ ו-5 ריב’, אנתוני לאמב 11 נק’ ו-5 ריב’, קשיוס ווינסטון 9 נק’, רועי הובר 8 נק’, רועי פריצקי 7 נק’ ואוסטין ווילי 4 נק’ ו-6 ריב’.

קלעו לעירוני קריית אתא: נואה לוק 22 נק’, מאליק הול 17 נק’ ו-8 ריב’, דריוס האנה 12 נק’ ו-6 ריב’, ג’מייה ניל 11 נק’ ו-6 ריב’, תומר אסייג 9 נק’, 10 אס’ ו-5 ריב’, אילי דולינסקי 7 נק’, בודי יום 4 נק’ ויובל הוכשטטר 2 נק’.

רבע ראשון: 20:29 להפועל ירושלים

חמישיית קריית אתא: תומר אסייג, ג’מיה ניל, מאליק הול, דריוס האנה ובודי יום.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, רועי פריצקי, אנתוני לאמב, יובל זוסמן ואוסטין ווילי.

# 10:00-05:00: האדומים מהבירה פתחו נהדר את חמש הדקות הראשונות וקלעו לא פחות משלוש שלשות, כאשר השלימו את הריצה וכבר עלו ליתרון דו ספרתי, 4:15. אנתוני לאמב הוביל עם 8 נקודות.

ג'מייה ניל מול אנתוני לאמב (לילך וויס-רוזנברג)

ג'ארד הארפר (לילך וויס-רוזנברג)

# 05:00-00:00: האדומים מהבירה עלו ל-7:19, המארחת צמצמה את ההפרש עם ריצת 0:7, החבורה של יונתן אלון הגיבה עם 4:10 משלה וחזרה לדו ספרתי, 18:29, אך נול קלע על הבאזר וחתם את הרבע.

תומר אסייג זורק (לילך וויס-רוזנברג)

נואה לוק (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שני: 36:48 להפועל ירושלים

# 10:00-05:00: האדומים מהבירה בלתי ניתנים לעצירה. החבורה של יונתן אלון השלימה ריצת 4:14 אדירה בחמש דקות וברחו ליתרון ענק של 24:43, כבר באמצע הרבע השני.

בודי יום עם ג'ארד הארפר ואנתוני לאמב (לילך וויס-רוזנברג)

גל בייטנר (לילך וויס-רוזנברג)

# 05:00-00:00: האדומים שמרו על היתרון בדקה וחצי הראשונות, כאשר הקבוצות החליפו סלים, אך אז המארחת השלימה ריצת 0:9 וצמצמה את ההפרש רגע לפני הירידה להפסקה.

בודי יום (לילך וויס-רוזנברג)

נואה לוק (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שלישי: 55:69 להפועל ירושלים

# 10:00-05:00: הקבוצות החליפו סלים, הארפר צלף שלשה ונתן 13 הפרש, אך דווקא אז האנה וניל הגיבו עם שתי שלשות והורידו את ההפרש, רק 47:54 להפועל ירושלים.

מאליק הול (לילך וויס-רוזנברג)

קשיוס ווינסטון (לילך וויס-רוזנברג)

# 05:00-00:00: בחמש הדקות האחרונות של הרבע, האדומים מהבירה שוב הגבירו קצב, הם ברח ליתרון דו ספרתי שוב פעם עם ריצת 2:11, האנה קלע על הבאזר וצמצם מעט את ההפרש.

קשיוס ווינסטון (לילך וויס-רוזנברג)

ג'סטין סמית' מול בודי יום (לילך וויס-רוזנברג)

רבע רביעי:

# 10:00-05:00: טירוף באולם רמז. לוק בלתי ניתן לעצירה, קלע לא פחות מ-4 שלשות בחמש דקות, הוביל ריצת 4:19 אדירה ועירוני קריית אתא לקחה את ההובלה, 73:74.

אלדד בנטוב (לילך וויס-רוזנברג)

יונתן אלון (לילך וויס-רוזנברג)

# 05:00-00:00: הדרמה המשיכה, הקבוצות החליפו סלים עד ל-81:81, אז הארפר לקח את המושכות, קלע ארבע נקודות, לוק ניסה לבצע קאמבק אדיר עם שלשה גדול, אך ווינסטון הלך לקו לקראת הסוף, דייק פעמיים והפועל ירושלים ניצחה 84:88.

ג'ארד הארפר (לילך וויס-רוזנברג)