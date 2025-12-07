מערכת ONE
|
07/12/2025 22:00
ג'וד בלינגהאם שועט קדימה (IMAGO)
המחזור ה-15 בליגה הספרדית מפגיש בשעה זו את ריאל מדריד עם סלטה ויגו, בחזרתם של הבלאנקוס לסנטיאגו ברנבאו לראשונה מה-1 בנובמבר. לאחר הניצחון הגדול של ברצלונה אתמול (שבת), הקבוצה מבירת ספרד יודעת שהפסד ייתן לקטלונים מרווח מסוכן במאבק על האליפות. שידור חי בערוץ ONE.
החניכים של צ’אבי אלונסו מגיעים להתמודדות לאחר ניצחון חשוב ומשכנע 0:3 על אתלטיק בילבאו בחוץ. מי שמספק פתיחת עונה אדירה הוא קיליאן אמבפה, כשהוא רושם שער או בישול ב-13 מ-15 משחקי הליגה של ריאל. ניצחון לבן ישאיר את הבלאנקוס במקום השני בטבלת הליגה, במרחק של נקודה אחת בלבד מברצלונה המוליכה, בעוד שאיבוד נקודות יוכל לאפשר לוויאריאל לעקוף אותם ועלול להוריד את הקבוצה ממדריד למקום השלישי.
מהצד השני, התכולים השיגו ניצחון דחוק בפנדלים על סאנט נדריו מהליגה הרביעית בגביע, אך יכולים להתנחם בכך שהוא קטע רצף של שני הפסדים עבורה. מלבד הליגה הספרדית, הקבוצה משתתפת העונה גם בליגה האירופית, מה שמקשה עליה לשמור על יציבות. היא כרגע נמצאת במקום ה-13 בטבלת הלה ליגה, מרחק 4 נקודות בלבד מהקו האדום.
ריאל מדריד יכולה להיות מעודדת מהנתון הבא: בכל 15 המפגשים האחרונים בין הקבוצות, הבלאנקוס ניצחו בלא פחות מ-14 מתוכם, כשהמשחק הנותר הסתיים בתיקו. הפעם האחרונה שבה סלטה ויגו יצאה עם ידה על העליונה מהתמודדות מול הקבוצה מהבירה, הייתה לפני כמעט 9 שנים, כשגברה על הלבנים 1:2 בגביע המלך בינואר 2017.
מחצית שניה
-
'65
- ריאל מדריד בעשרה שחקנים! פראן גארסיה קיבל שני צהובים במרחק של פחות מדקה והורחק
-
'62
- הזוי. בלינגהאם קיבל את הצהוב הראשון במשחק לאחר שחזר מפציעה למגרש ללא אישור של השופט
-
'54
- חילוף של צ'אבי אלונסו. ראול אסנסיו יצא, רודריגו נכנס
-
'53
- שער! סלטה ויגו עלתה ל-0:1: וואו, וואו, איזה גול של האורחת! מהלך קבוצתי נהדר הסתיים בכדור רוחב שהלך לכיוונו של המחליף סוודברג, שבעקב אלגנטי שלח אותו לפינה הרחוקה של קורטואה
-
'46
- כדור חזר לפדריקו ואלוורדה, שעצר על החזה והניף את הרגל מרחוק. שוב, ראדו הצליח לקלוט את הכדור
-
'46
- חילוף אצל סלטה ויגו עם העלייה מההפסקה. וויליוט סוודברג עלה במקום דוראן
מחצית ראשונה
-
'45+2
- ויניסיוס נכנס למשחק כשיצא מהר קדימה ובעט פס חזק לפינה הרחוקה, הכדור שוב נעצר אצל ראדו
-
'41
- איזה קצב בברנבאו. בורחה איגלסיאס הכניס כדור עומק נהדר לפבלו דוראן, שנעצר על ידי טיבו קורטואה
-
'38
- זה היה הכי קרוב מבחינת ריאל עד כה. ויניסיוס העביר רוחב לקיליאן אמבפה, שהשאיר בנגיעה לגולר. הטורקי בעט מקרוב והכדור עבר ממש ליד הקורה
-
'34
- ארדה גולר ניסה לסובב לפינה הרחוקה מחוץ לרחבה, אך השוער היה במקום
-
'24
- חדשות רעות לבלאנקוס. אדר מיליטאו נראה כמי שמתח את שריר הירך האחורי ונאלץ לפנות את מקומו לאנטוניו רודיגר
-
'17
- כמעט ה-0:1 של ריאל מדריד! קרן של ארדה גולר עלתה מצד ימין, ג'וד בלינגהאם עלה מעל כולם וסחט הצלה מרהיבה של יונוץ ראדו
-
'8
- הזדמנות טובה מאוד לסלטה ויגו! כדור עומק נכנס לפבלו דוראן, שנבלם על ידי פראן גארסיה ממש רגע לפני שהוציא בעיטה מהרגל
-
'1
- השופט קינטרו גונזלס הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך! ריאל מדריד תצליח להיצמד לברצלונה?