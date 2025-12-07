יום ראשון, 07.12.2025 שעה 23:33
יום ראשון, 07/12/2025, 22:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 15
סלטה ויגו
דקה 71
0 1
שופט: קינטרו גונזלס
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1815-1315אלאבס10
1716-1315ראיו וייקאנו11
1724-2015סביליה12
1622-1915ריאל סוסיאדד13
1619-1614סלטה ויגו14
1523-1415ולנסיה15
1422-1515מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20
מערכת ONE | 07/12/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
ג'וד בלינגהאם שועט קדימה (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם שועט קדימה (IMAGO)

המחזור ה-15 בליגה הספרדית מפגיש בשעה זו את ריאל מדריד עם סלטה ויגו, בחזרתם של הבלאנקוס לסנטיאגו ברנבאו לראשונה מה-1 בנובמבר. לאחר הניצחון הגדול של ברצלונה אתמול (שבת), הקבוצה מבירת ספרד יודעת שהפסד ייתן לקטלונים מרווח מסוכן במאבק על האליפות. שידור חי בערוץ ONE.

החניכים של צ’אבי אלונסו מגיעים להתמודדות לאחר ניצחון חשוב ומשכנע 0:3 על אתלטיק בילבאו בחוץ. מי שמספק פתיחת עונה אדירה הוא קיליאן אמבפה, כשהוא רושם שער או בישול ב-13 מ-15 משחקי הליגה של ריאל. ניצחון לבן ישאיר את הבלאנקוס במקום השני בטבלת הליגה, במרחק של נקודה אחת בלבד מברצלונה המוליכה, בעוד שאיבוד נקודות יוכל לאפשר לוויאריאל לעקוף אותם ועלול להוריד את הקבוצה ממדריד למקום השלישי.

מהצד השני, התכולים השיגו ניצחון דחוק בפנדלים על סאנט נדריו מהליגה הרביעית בגביע, אך יכולים להתנחם בכך שהוא קטע רצף של שני הפסדים עבורה. מלבד הליגה הספרדית, הקבוצה משתתפת העונה גם בליגה האירופית, מה שמקשה עליה לשמור על יציבות. היא כרגע נמצאת במקום ה-13 בטבלת הלה ליגה, מרחק 4 נקודות בלבד מהקו האדום.

ריאל מדריד יכולה להיות מעודדת מהנתון הבא: בכל 15 המפגשים האחרונים בין הקבוצות, הבלאנקוס ניצחו בלא פחות מ-14 מתוכם, כשהמשחק הנותר הסתיים בתיקו. הפעם האחרונה שבה סלטה ויגו יצאה עם ידה על העליונה מהתמודדות מול הקבוצה מהבירה, הייתה לפני כמעט 9 שנים, כשגברה על הלבנים 1:2 בגביע המלך בינואר 2017.

מחצית שניה
  • '65
  • כרטיס אדום
  • ריאל מדריד בעשרה שחקנים! פראן גארסיה קיבל שני צהובים במרחק של פחות מדקה והורחק
  • '62
  • כרטיס צהוב
  • הזוי. בלינגהאם קיבל את הצהוב הראשון במשחק לאחר שחזר מפציעה למגרש ללא אישור של השופט
  • '54
  • חילוף
  • חילוף של צ'אבי אלונסו. ראול אסנסיו יצא, רודריגו נכנס
  • '53
  • שער
  • שער! סלטה ויגו עלתה ל-0:1: וואו, וואו, איזה גול של האורחת! מהלך קבוצתי נהדר הסתיים בכדור רוחב שהלך לכיוונו של המחליף סוודברג, שבעקב אלגנטי שלח אותו לפינה הרחוקה של קורטואה
  • '46
  • החמצה
  • כדור חזר לפדריקו ואלוורדה, שעצר על החזה והניף את הרגל מרחוק. שוב, ראדו הצליח לקלוט את הכדור
ג'וד בלינגהאם יוצא קדימה (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף אצל סלטה ויגו עם העלייה מההפסקה. וויליוט סוודברג עלה במקום דוראן
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • החמצה
  • ויניסיוס נכנס למשחק כשיצא מהר קדימה ובעט פס חזק לפינה הרחוקה, הכדור שוב נעצר אצל ראדו
  • '41
  • החמצה
  • איזה קצב בברנבאו. בורחה איגלסיאס הכניס כדור עומק נהדר לפבלו דוראן, שנעצר על ידי טיבו קורטואה
קיליאן אמבפה נגד איליאש מוריבה (IMAGO)
  • '38
  • החמצה
  • זה היה הכי קרוב מבחינת ריאל עד כה. ויניסיוס העביר רוחב לקיליאן אמבפה, שהשאיר בנגיעה לגולר. הטורקי בעט מקרוב והכדור עבר ממש ליד הקורה
  • '34
  • החמצה
  • ארדה גולר ניסה לסובב לפינה הרחוקה מחוץ לרחבה, אך השוער היה במקום
  • '24
  • חילוף
  • חדשות רעות לבלאנקוס. אדר מיליטאו נראה כמי שמתח את שריר הירך האחורי ונאלץ לפנות את מקומו לאנטוניו רודיגר
ארדה גולר (IMAGO)
  • '17
  • החמצה
  • כמעט ה-0:1 של ריאל מדריד! קרן של ארדה גולר עלתה מצד ימין, ג'וד בלינגהאם עלה מעל כולם וסחט הצלה מרהיבה של יונוץ ראדו
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות טובה מאוד לסלטה ויגו! כדור עומק נכנס לפבלו דוראן, שנבלם על ידי פראן גארסיה ממש רגע לפני שהוציא בעיטה מהרגל
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט קינטרו גונזלס הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך! ריאל מדריד תצליח להיצמד לברצלונה?
טיבו קורטואה בחימום (IMAGO)
ויניסיוס בחימום (IMAGO)
