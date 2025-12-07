"מי ששומע 0:4 ליבנה על דימונה - מופתע, אני לא"

בית"ר יבנה היא ההצגה הכי טובה בעיר. בזמן שמכבי יבנה, היריבה שנתמכת בידי העירייה, קיבלה בשנת 2024 סכום כולל של 2,400,000 מיליוני שקלים (סיימה במאזן של עודף), הרי שבית"ר נהנתה רק מ-320,191 אלף שקלים וסגרה מאזן שלילי עם גרעון של 180,690 אלף שקלים. ובטבלת ליגה א' דרום? בית"ר יבנה מדברת כדורגל, מכבי? לא בעניינים.

צמד החמד אשר שטרית, קרובי משפחה, עובדים בשקט ומביאים את המועדון למקום שטרם נראה כמותו מאז היווסדו בשנת 2013. בית"ר יבנה, בעונתה הראשונה אי פעם בליגה א' דרום, נמצאת במקום הרביעי(!) לאחר 10 מחזורי ליגה, אותו היא חולקת עם מ.כ. כפר סבא ומ.כ. ירושלים, אותה קבוצה שניצחה בסוף השבוע את היריבה העירונית, מכבי יבנה, בתוצאה 0:2.

אשר שטרית לצד אשר שטרית. בצניעות מביאים תוצאות (יונתן גינזבורג)

לבית"ר יש 16 נקודות, חמישה ניצחונות ו-16 שערי זכות, בעוד של"גלקטיקוס" של עופר טסלפפה יש 11 נקודות, שלושה ניצחונות ו-13 שערי זכות בלבד. שמעון אלקבץ, הדימונאי בכל רמח איבריו, אמר שלא נכון לדבר על היריבה, אלא להסתכל על עצמו בלבד ודי בצדק. הפערים הכלכליים ברורים לכל תושב בעיר יבנה, אבל התשוקה והאחריות בכדורגל - שייכת לבית"ר יבנה.

מדובר בניצחון שלישי ברציפות לקבוצה, המגיע לאחר שלושה הפסדים רצופים, כשמנגד, היריבה העירונית סופרת כבר שני הפסדים רצופים. שמעון אלקבץ הצליח להוציא משחקניו את המקסימום, כשהוא מנצח את הקבוצה מהעיר בה גדל והתחנך, כזאת ששומר לה מקום גדול בלב ובכל זאת, קבוצתו היא העיקר - והעיקר הוא הניצחון.

יהונתן מרדכי בזמן ובמקום הנכון - מרחיק כדור (יונתן גינזבורג)

ב-12:30 בצהריי יום שישי, יואב סלודובניק הוציא לדרך את משחקו ה-11 העונה בסך הכל, זאת לצד דניאל סרדהי, רז לוי ורז דאי, ששימש כשופט רביעי בהתמודדות. אצטדיון טוטו יבנה אירח כ-250 אוהדים שהגיעו לצפות בהתמודדות בין בית"ר יבנה למ.ס. דימונה, שעל הנייר, הייתה אמורה לצאת עם תוצאה טובה ביד, אלא שנדמה היה כי לשחקנים הדרומיים אין באמת כלים לכך.

עמראן אלקרנאווי נעצר בידי הגנת בית'ר יבנה (יונתן גינזבורג)

לאחר 15 דקות בלבד, נועם גמון נפצע ונאלץ להיפרד מכר הדשא המטופח ביבנה, כשמחליפו היה חאלד זייד, שבשני משחקי הליגה האחרונים בהם שותף עלה מהספסל בדקות 81' ו-89'. דימונה, בחלק הייתה מעט עדיפה על פני המקומיים במחצית הראשונה. נדמה היה כי העוצמות שלה מעל יבנה, אלא שפגשה פעם אחר פעם את אופיר קרצו, שוערה של יבנה, שנתן משחק הירואי.

שלוש דקות אחרי החילוף הלא מתוכנן בדימונה, בית"ר יבנה מצאה את הרשת של גל נבון, לאחר שרתם יצקר, אקס דימונה, בישל לנועם כהן שהבקיע את הגול הראשון במשחק וקבע בדקה ה-18 יתרון של 0:1 למקומיים. בדקה ה-35 בית"ר יבנה עלתה כבר ליתרון של 0:2 והיממה את האצטדיון לאחר בישול של עומר פרוכטמן, שמצא את האס שהגיע מהרצליה, דניאל שניאור.

דניאל שניאור. ה'אס' הבטוח של בית'ר יבנה (יונתן גינזבורג)

דניאל דניאור ונועם כהן (יונתן גינזבורג)

כך הסתיימה לה המחצית הראשונה, בתוצאה 0:2 לבית"ר יבנה על מ.ס. דימונה, שלא הייתה רעה בכלל ואף הגיעה למספר מצבים, אך, כאמור, אופיר קרצו נתן משחק נהדר, יחד עם קו ההגנה המעובה של יבנה שלא נתן לכדור לעבור אותו. שמעון אלקבץ בהחלט יכול היה להיות מרוצה מהמחצית הראשונה ומהתוצאה. שרון אביטן, מנגד, חיפש פתרונות למה שראה לנגד עיניו.

אופיר קרצו. אי אפשר היה לעבור אותו (יונתן גינזבורג)

המחצית השנייה נפתחה בסערה מצד דימונה, שהחלה לשלוט די מהר על מרכז השדה, בעוד בית"ר יבנה הלכה במעט אחורה. זה לא הועיל לאורחת שלא מצאה את הרשת. פה ושם איומים מול השער של אופיר קרצו, שגם במחצית השנייה, יחד עם שחקני ההגנה, הציג יכולת טובה מאוד. לאחר כ-10 דקות, דימונה הרפתה וחזרה להיות כפי שנראתה במחצית הראשונה: קבוצה ללא תכלית.

בדקה ה-60, לזכותה של בית"ר יבנה נשרק כדור קרן, אליו ניגש בן לוי. בבעיטה מדויקת לתיבת החמש של גל נבון, מצא את רתם יצקר שבמספרת קבע 0:3, שער שהימם את האצטדיון עם מחיאות כפיים סוערות. לאחר שהבין כי הוא רץ לעבר החומה, שם אין אף אחד שיטפח לו על השכם, חלף על פני שערו של גל נבון וניגש עם חבריו למצלמת ONE ונתפס בעדשה.

שחקני בית'ר יבנה חוגגים (יונתן גינזבורג)

למרות השער השלישי של בית"ר יבנה, הקבוצה של שמעון אלקבץ, כך נדמה היה, לא הייתה רעבה עד כדי כך, הרי שאם הייתה רוצה, יכולה הייתה להגדיל היתרון בקלות ובגדול. דימונה פשוט לא הגיעה להתמודדות הזו. שרון אביטן הסתכל מהצד חסר פתרונות של ממש לשחקניו שנראו כבויים. בדקה ה-90 המשחק נגמר עם שער שני לדניאל דניאור, שקבע 0:4 לבית"ר יבנה.

בדקות 69' ו-72', יוסף ביטון ויהונתן מרדכי ראו כרטיסים צהובים על "שטויות", בעוד שמעון אלקבץ צורח עליהם למה הם מקבלים צהובים כשיש עוד כל כך הרבה זמן למשחק, ובצדק. היו אלה צהובים מיותרים, במחצית המגרש של היריבה, עבירות שלא היו צריכות לקרות. אלקבץ עמד במשך 95 דקות משחק על הרגליים, בציפייה לראות משחק מושלם.

מ.ס. דימונה. ככה נראתה היא בתום ההתמודדות (יונתן גינזבורג)

שמעון אלקבץ יצא מהמשחק הזה עם תחושה טובה מאוד. בפני ONE ציין כי "מי ששומע 0:4 לבית"ר יבנה על דימונה - מופתע, אני לא. אנחנו מוכיחים כי תקציב זה לא הכל. יש כאן 11 שחקנים המשחקים על כר הדשא, חיבור טוב בחדר ההלבשה וזה מה שעשה את ההבדל. הניצחון על דימונה? ניצחון של בית"ר יבנה, ניצחון של כדורגל, ניצחון של קבוצה".

מאמן בית"ר יבנה אחרי הניצחון על דימונה

בית"ר יבנה: אופיר קרצו (ש)(ק), נועם כהן, אורי אשרם, בן לוי, רתם יצקר, עומר פרוכטמן, שליו אלמקיאס, יוסף ביטון, עידו בן שושן, דניאל שניאור ויהונתן מרדכי. הוחלפו: בן לוי, רתם יצקר, עומר פרוכטמן, שליו אלמקיאס ועידו בן שושן. מחליפים: ניב בן יוסף, יונתן וודמיכאל, עידן אוחיון, ליאם נגאר ותומר כהן. בספסל: עדי בר זיו, ליאם חפר, גלעד מלכה ואוראל בן חמו. מאמן: שמעון אלקבץ.

מ.ס. דימונה: גל נבון (ש)(ק), רועי ממן, עמראן אלקרנאוי, רום אליגון, אריק חלפין, כרם ארשיד, אריאל אלמלם, עדי תמיר, עמית ביטון, נועם גמון וטל כחילה. הוחלפו: רועי ממן, עמראן אלקרנאוי, אריק חלפין, עדי תמיר ונועם גמון. מחליפים: חאלד זייד, ניר דדיה, שי בוזנח, בני נתן ושגיא אוחנה. בספסל: משה אסולין, אופק כהן, שלו סבן ואיתי סויסה. מאמן: שרון אביטן.