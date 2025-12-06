בגלל החרם הניצחון של הפועל הופך לגדול יותר

אחרי ההפסד הכואב למכבי חיפה, הפועל תל אביב חזרה לבלומפילד וזה אומר גם למסלול הניצחונות. החבורה של אליניב ברדה סיימה עם 0:4 היום (שבת) עוצמתי מול הפועל פתח תקווה ובכך נשארה מושלמת בבית עם 5 מ-5 משחקים ששוחקו.

איציק כלפי ועמית לוינטל מסכמים את החזרה למסלול הניצחונות של הפועל תל אביב בפודקאסט האדומים בערוץ הפודקאסטים של ONE, בדגש על סאגת החרם של הקהל שלא השפיעה על התוצאה, וזה הופך את הניצחון לגדול יותר. על התפוקה חסרת התקדים של סתיו טוריאל, שיתוף הפעולה עם לויזוס לויזו והיכולת הטובה מאוד של הזרים.

עוד בפרק - חשיבות הניצחון גם עבור אליניב ברדה, עדכונים לגבי ההיעדרות של דורון ליידנר, הכנות למשחק נגד קריית שמונה ועוד.