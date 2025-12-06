יום שבת, 06.12.2025 שעה 22:49
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2419-2515בטיס5
2416-1814אספניול6
2017-1315חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1815-1315אלאבס9
1715-1314ראיו וייקאנו10
1617-1514אלצ'ה11
1622-1915ריאל סוסיאדד12
1619-1614סלטה ויגו13
1623-1914סביליה14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

אלאבס גברה 0:1 על ריאל סוסיאדד, בוז׳ה הכריע

הכחולים התאוששו מההפסד לברצלונה במחזור הקודם עם ניצחון ביתי על הלבנים. החלוץ הארגניטנאי כבש בתוספת הזמן של המחצית, לאחר שדייק מהנקודה הלבנה

|
שחקני אלאבס חוגגים (La Liga)
שחקני אלאבס חוגגים (La Liga)

המחזור ה-15 בליגה הספרדית נמשך הערב (שבת), כאשר אלאבס אירחה את ריאל סוסיאדד למפגש מסקרן, בסיומו הכחולים השיגו ניצחון ביתי בדמות 0:1 והצליחו להתאושש מההפסד לברצלונה במחזור החולף.

השער היחיד במשחק הגיע עמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, כאשר לוקאס בוז׳ה, החלוץ הארגניטנאי, כבש מהנקודה הלבנה והעלה את המארחת על לוח התוצאות.

כאמור, עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים ואלאבס יצאה עם ידה על העליונה. הכחולים מתמקמים במקום התשיעי בטבלה, בעוד ריאל סוסיאדד סופרת הפסד שני ברציפות כשהיא במקום ה-12 בלה ליגה.

