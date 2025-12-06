אלאבס גברה 0:1 על ריאל סוסיאדד, בוז׳ה הכריע

המחזור ה-15 בליגה הספרדית נמשך הערב (שבת), כאשר אלאבס אירחה את ריאל סוסיאדד למפגש מסקרן, בסיומו הכחולים השיגו ניצחון ביתי בדמות 0:1 והצליחו להתאושש מההפסד לברצלונה במחזור החולף.

השער היחיד במשחק הגיע עמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, כאשר לוקאס בוז׳ה, החלוץ הארגניטנאי, כבש מהנקודה הלבנה והעלה את המארחת על לוח התוצאות.

כאמור, עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים ואלאבס יצאה עם ידה על העליונה. הכחולים מתמקמים במקום התשיעי בטבלה, בעוד ריאל סוסיאדד סופרת הפסד שני ברציפות כשהיא במקום ה-12 בלה ליגה.