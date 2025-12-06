יום ראשון, 07.12.2025 שעה 10:31
3013-3214אינטר1
289-1913מילאן2
2811-2013נאפולי3
277-1513רומא4
2411-2213בולוניה5
2411-1914קומו6
2312-1713יובנטוס7
2017-1914ססואולו8
1810-1513לאציו9
1820-1413אודינזה10
1717-1613קרמונזה11
1617-1714אטאלנטה12
1423-1213טורינו13
1317-1013לצ'ה14
1119-1313קליארי15
1120-1313גנואה16
1117-913פארמה17
1018-1013פיזה18
921-1114ורונה19
624-1114פיורנטינה20

לפחות זמנית בפסגה: 0:4 מוחץ לאינטר על קומו

הנראזורי כרגע ראשונים אחרי שחגגה על הקבוצה של פברגאס. עוד הפסד לפיורנטינה, מופע אימים לדה חאה. אטאלנטה חזרה להפסיד עם 3:1 להלאס ורונה. צפו

|
שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)
שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-14 בליגה האיטלקית נפתח היום (שבת), עם ההפסד של פיורנטינה לססואולו 3:1, אחרי שהאחרונה ביצעה מהפך. בהמשך, אינטר אירחה את קומו ועלתה לפחות זמנית למקום הראשון עם 0:4 חלק. במשחק שנעל את היום, אטאלנטה הופתעה עם 3:1 מול הלאס ורונה, שהשיגה ניצחון ראשון העונה.

אינטר - קומו 0:4

בפסגה, לפחות בינתיים: 0:4 לאינטר על קומו

הנראזורי עם ניצחון שלישי ברציפות בכל המסגרות, על חשבון החבורה של ססק פברגאס. לאוטרו מרטינס כבש ראשון לזכות הביתיים בסן סירו כבר בדקה ה-11, כאשר במחצית השנייה מרקוס תוראם הכפיל את היתרון (59’). בהמשך, הקאן צ'להאנולו נעץ את השער השלישי (80’) וקרלוס אגוסטו שם את הרביעי (86’) בדרך לתוצאה המבטיחה.

כאמור, החבורה ממילאנו נכון לכרגע בפסגת הסרייה א’, אך למילאן, נאפולי ולרומא משחקים חסרים שיושלמו השבוע כמובן במהלך המחזור הנוכחי. האם החבורה של כריסטיאן קיבו תישאר בראשות הטבלה?

הלאס ורונה - אטאלנטה 1:3

ניצחון ראשון לורונה שמפתיעה את אטאלנטה

ערפל כבד כיסה את הבנטגודי, ואת השאיפות של הלה דאה להשיג שלוש נקודות, כשמנגד המארחת השיגה ניצחון בכורה לעונה הנוכחית, אחרי 14 משחקים, עם תצוגת כדורגל גדולה שקירבה אותה אל עבר המקומות המבטיחים הישארות בסיום העונה.

אחרי כמעט חצי שעה רפיק בלגאלי העלה את הג’יאלובלו ליתרון כשכבש מקרוב, ושבע דקות מאוחר יותר ג’ובאני הכפיל בבעיטה חדה מקצה הרחבה. האחרון אף בישל את השלישי לאנטואן ברנאדה (71’), כשפנדל של ג’יאנלוקה סקאמקה עשר דקות מאוחר יותר רק המתיק את הגלולה המרה עבור רפאלה פלאדינו, שספג הפסד שני כמאמן של הקבוצה מברגמו. 

ססואולו - פיורנטינה 1:3

לא כוחות: ססואולו מפרקת את פיורנטינה 1:3

מה יהיה? האורחת, אחת הקבוצות הטובות והגדולות באיטליה נמצאת בדרך למטה, אל עבר ירידת הליגה, כשהיא סופרת משחק 14 ברציפות בליגה ללא ניצחון. למעשה, היא עדיין לא השיגה שלוש נקודות העונה.

פתיחת המשחק הייתה חיובית כששער של רולאנדו מנדרגורה נתן לה את היתרון, אלא שאז היא סיפקה את כל ההסברים ללמה היא נמצאת מתחת לקו האדום, כשכריסטיאן וולפאטו, טאריק מוהרמוביץ’ ואיסמעיל קונה ניצלו מופע אימים של דויד דה חאה בין הקורות כדי להשלים מהפך גדול.

