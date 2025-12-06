לפחות זמנית בפסגה: 0:4 מוחץ לאינטר על קומו

המחזור ה-14 בליגה האיטלקית נפתח היום (שבת), עם ההפסד של פיורנטינה לססואולו 3:1, אחרי שהאחרונה ביצעה מהפך. בהמשך, אינטר אירחה את קומו ועלתה לפחות זמנית למקום הראשון עם 0:4 חלק. במשחק שנעל את היום, אטאלנטה הופתעה עם 3:1 מול הלאס ורונה, שהשיגה ניצחון ראשון העונה.

אינטר - קומו 0:4

בפסגה, לפחות בינתיים: 0:4 לאינטר על קומו

הנראזורי עם ניצחון שלישי ברציפות בכל המסגרות, על חשבון החבורה של ססק פברגאס. לאוטרו מרטינס כבש ראשון לזכות הביתיים בסן סירו כבר בדקה ה-11, כאשר במחצית השנייה מרקוס תוראם הכפיל את היתרון (59’). בהמשך, הקאן צ'להאנולו נעץ את השער השלישי (80’) וקרלוס אגוסטו שם את הרביעי (86’) בדרך לתוצאה המבטיחה.

כאמור, החבורה ממילאנו נכון לכרגע בפסגת הסרייה א’, אך למילאן, נאפולי ולרומא משחקים חסרים שיושלמו השבוע כמובן במהלך המחזור הנוכחי. האם החבורה של כריסטיאן קיבו תישאר בראשות הטבלה?

הלאס ורונה - אטאלנטה 1:3

ניצחון ראשון לורונה שמפתיעה את אטאלנטה

ערפל כבד כיסה את הבנטגודי, ואת השאיפות של הלה דאה להשיג שלוש נקודות, כשמנגד המארחת השיגה ניצחון בכורה לעונה הנוכחית, אחרי 14 משחקים, עם תצוגת כדורגל גדולה שקירבה אותה אל עבר המקומות המבטיחים הישארות בסיום העונה.

אחרי כמעט חצי שעה רפיק בלגאלי העלה את הג’יאלובלו ליתרון כשכבש מקרוב, ושבע דקות מאוחר יותר ג’ובאני הכפיל בבעיטה חדה מקצה הרחבה. האחרון אף בישל את השלישי לאנטואן ברנאדה (71’), כשפנדל של ג’יאנלוקה סקאמקה עשר דקות מאוחר יותר רק המתיק את הגלולה המרה עבור רפאלה פלאדינו, שספג הפסד שני כמאמן של הקבוצה מברגמו.

ססואולו - פיורנטינה 1:3

לא כוחות: ססואולו מפרקת את פיורנטינה 1:3

מה יהיה? האורחת, אחת הקבוצות הטובות והגדולות באיטליה נמצאת בדרך למטה, אל עבר ירידת הליגה, כשהיא סופרת משחק 14 ברציפות בליגה ללא ניצחון. למעשה, היא עדיין לא השיגה שלוש נקודות העונה.

פתיחת המשחק הייתה חיובית כששער של רולאנדו מנדרגורה נתן לה את היתרון, אלא שאז היא סיפקה את כל ההסברים ללמה היא נמצאת מתחת לקו האדום, כשכריסטיאן וולפאטו, טאריק מוהרמוביץ’ ואיסמעיל קונה ניצלו מופע אימים של דויד דה חאה בין הקורות כדי להשלים מהפך גדול.