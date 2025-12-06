גורבנקו זכתה בארד ב-200 מטר מעורב אישי

אנסטסיה גורבנקו ממשיכה ביכולת הנהדרת שלה באליפות אירופה בבריכות קצרות כשהיום (שבת) היא סיימה עם הישג יוצא מן הכלל כשזכתה במדליית ארד במשחה 200 מטר מעורב אישי.

השחיינית הישראלית סיימה עם זמן של 2:05.32 שהספיק לה כאמור למקום השלישי, כשזו מדליית הארד השלישית שלה באליפות אירופה הנוכחית. קודם לכן, היא זכתה בארד במשחה ל-100 מעורב ול-100 חזה.

בנוסף, לאחר שהעפילה מוקדם יותר לחצי הגמר, גורבנקו עלתה לגמר ב-50 מטר חזה ותופיע בו מחר בשעה 20:10.

אנסטסיה גורבנקו מרוצה (סימונה קסטרווילארי)

עוד שלושה ישראלים זינקו למשחי מוקדמות. מירון חרותי סיים במקום ה-19 במשחה ה-50 מטר חופשי עם 21.37 שניות, והיה במרחק 5 מאיות בלבד ממקום בחצי הגמר.

אוקאן גולדין סיים במקום ה-37 במשחה ה-50 מטר גב עם 24.99 שניות, ולב שטיינברג סיים במקום ה-43 באותו המשחה עם שיא אישי של 25.25 שניות.