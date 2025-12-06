יום שבת, 06.12.2025 שעה 14:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

נסאר ופלקאו בהרכב הפועל ת"א נגד הפועל פ"ת

המגן והקשר יחליפו את ליידנר ובנימין ב-11 של ברדה נגד המלאבסים ב-15:00: אלקוקין יעלה מקדימה לצד טוריאל, לויזו ודאפה. מזל וקליי יפתחו בצד השני

|
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

ליגת העל ממשיכה גם היום (שבת, 15:00) עם המחזור ה-13, כאשר מי שתפתח את המחזור זו הפועל תל אביב שתחפש להתאושש מההפסד למכבי חיפה ותארח באצטדיון בלומפילד את מלכת התיקו של הליגה, הקבוצה שבלתי מנוצחת כבר שישה משחקים ברציפות, הפועל פתח תקווה. 

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, צ’יקו, יזן נסאר לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, סתיו טוריאל, רועי אלקוקין, לויזוס לויזו ודניאל דאפה.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, קליי, צ'אפיוקה סונגה, ג'וסלין טאבי ושביט מזל.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

בחודש האחרון, החבורה של אליניב ברדה ניצחה את עירוני טבריה, עשתה תיקו מאופס עם הפועל ירושלים וגברה גם על בני סכנין וכל זה מבלי לספוג. אלא שכאמור, ה-2:1 לירוקים בסמי עופר הוריד קצת את האוויר לאדומים, שעם שלוש נקודות יכולים בהחלט להמשיך בדרך של הידבקות לצמרת כדי להיות בסופו של דבר בפלייאוף העליון.

האורחת היא סיפור בפני עצמו. עומר פרץ וחניכיו סיימו ב-1:1 באמצע השבוע נגד הפועל באר שבע, עשו 0:0 עם מכבי חיפה ולפני כן עוד 4 תוצאות תיקו כשבסך הכל העונה הם נפרדו כ-7 פעמים מהיריבה בחלוקת נקודות. האם קבוצת החוץ תמשיך במסע המיוחד שלה במעלה הטבלה?

ב-36 המפגשים האחרונים בין הקבוצות בכל המפעלים, הפועל ת”א יצאה עם ידה על העליונה כ-20 פעמים, בעוד הפועל פ”ת ניצחה רק ב-5 משחקים. עוד 11 נגמרו בלי הכרעה. הצדדים נפגשו לאחרונה בחודש יולי, אז בשלב הבתים של גביע הטוטו, הצד האדום חגג עם 1:2.

