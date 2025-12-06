נסאר ופלקאו בהרכב הפועל ת"א נגד הפועל פ"ת

ליגת העל ממשיכה גם היום (שבת, 15:00) עם המחזור ה-13, כאשר מי שתפתח את המחזור זו הפועל תל אביב שתחפש להתאושש מההפסד למכבי חיפה ותארח באצטדיון בלומפילד את מלכת התיקו של הליגה, הקבוצה שבלתי מנוצחת כבר שישה משחקים ברציפות, הפועל פתח תקווה.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, צ’יקו, יזן נסאר לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, סתיו טוריאל, רועי אלקוקין, לויזוס לויזו ודניאל דאפה.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, קליי, צ'אפיוקה סונגה, ג'וסלין טאבי ושביט מזל.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

בחודש האחרון, החבורה של אליניב ברדה ניצחה את עירוני טבריה, עשתה תיקו מאופס עם הפועל ירושלים וגברה גם על בני סכנין וכל זה מבלי לספוג. אלא שכאמור, ה-2:1 לירוקים בסמי עופר הוריד קצת את האוויר לאדומים, שעם שלוש נקודות יכולים בהחלט להמשיך בדרך של הידבקות לצמרת כדי להיות בסופו של דבר בפלייאוף העליון.

האורחת היא סיפור בפני עצמו. עומר פרץ וחניכיו סיימו ב-1:1 באמצע השבוע נגד הפועל באר שבע, עשו 0:0 עם מכבי חיפה ולפני כן עוד 4 תוצאות תיקו כשבסך הכל העונה הם נפרדו כ-7 פעמים מהיריבה בחלוקת נקודות. האם קבוצת החוץ תמשיך במסע המיוחד שלה במעלה הטבלה?

ב-36 המפגשים האחרונים בין הקבוצות בכל המפעלים, הפועל ת”א יצאה עם ידה על העליונה כ-20 פעמים, בעוד הפועל פ”ת ניצחה רק ב-5 משחקים. עוד 11 נגמרו בלי הכרעה. הצדדים נפגשו לאחרונה בחודש יולי, אז בשלב הבתים של גביע הטוטו, הצד האדום חגג עם 1:2.