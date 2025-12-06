יום שבת, 06.12.2025 שעה 14:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

מה היחסים ב-Winner למשחק בין חיפה לק"ש?

הירוקים עדיפים לפי המומחים עם פי 1.45 לניצחון שלהם, הצפוניים עם פי 5.40 לניצחון שלהם ותיקו מקבל פי 4.20. וגם: ברצלונה והפועל ת"א רגל וסל

|
שחקני מכבי חיפה חוגגים עם דולב חזיזה (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה חוגגים עם דולב חזיזה (רדאד ג'בארה)

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים גם בישראל וגם מעבר לים. במוקד, מכבי חיפה תנסה לרשום ניצחון שני ברצף במשחק נגד קריית שמונה (19:30), הפועל ת”א בכדורגל תשחק נגד הפועל פ”ת (15:00), ברצלונה תתארח אצל ריאל בטיס (19:30, חי בערוץ ONE) והפועל ת”א בכדורסל תפגוש את הפועל העמק לקרב צמרת.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן.

ברק בכר סוף סוף טעם את טעם הניצחון והוא ירצה לעשות שלוש נקודות שוב, כאשר היחס על כך הוא פי 1.45. היחס על ניצחון של עירוני קריית שמונה עומד על פי 5.40 לפי המומחים, כאשר היחס על חלוקת נקודות בין שני הצפוניים הוא פי 4.20.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

המשחק שיפתח את המחזור בארץ ישוחק בבלומפילד, שם הפועל תל אביב מקבל יחס של 1.65 לניצחון שלה על הפועל פתח תקווה. המלאבסים מקבלים יחס של פי 4.30 לשלוש נקודות שלהם ביפו, והיחס על תיקו בין שתי הקבוצות הוא פי 3.70.

אליניב ברדה (אורן בן חקון)אליניב ברדה (אורן בן חקון)

נעבור לספרד, ברצלונה פייבוריטית נגד בטיס והיחס לניצחון של הקטלונים בחוץ הוא פי 1.60, כאשר מנגד היחס להפעה ושלוש נקודות של מנואל פלגריני וחניכיו עומד על פי 4.35. היחס לתיקו, שגם כן יהיה מעט מפתיע, בין הצדדים עומד על פי 4.35.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

ובכדור הכתום שתי הקבוצות הכי לוהטות בליגה ייפגשו, כאשר מי שרוצה לשים שהפועל ת”א תנצח ב-13 נקודות ומעלה, היחס על כך הוא פי 1.80. היחס לניצחון כלשהו של הפועל העמק או הפסד שלה עד 11 נקודות הוא גם כן פי 1.80, ולמתפרעים: היחס על ניצחון של הפועל ת”א בדיוק ב-12 נק’ הוא פי 9.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */