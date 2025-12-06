מה היחסים ב-Winner למשחק בין חיפה לק"ש?

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים גם בישראל וגם מעבר לים. במוקד, מכבי חיפה תנסה לרשום ניצחון שני ברצף במשחק נגד קריית שמונה (19:30), הפועל ת”א בכדורגל תשחק נגד הפועל פ”ת (15:00), ברצלונה תתארח אצל ריאל בטיס (19:30, חי בערוץ ONE) והפועל ת”א בכדורסל תפגוש את הפועל העמק לקרב צמרת.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן.

ברק בכר סוף סוף טעם את טעם הניצחון והוא ירצה לעשות שלוש נקודות שוב, כאשר היחס על כך הוא פי 1.45. היחס על ניצחון של עירוני קריית שמונה עומד על פי 5.40 לפי המומחים, כאשר היחס על חלוקת נקודות בין שני הצפוניים הוא פי 4.20.

ברק בכר (עמרי שטיין)

המשחק שיפתח את המחזור בארץ ישוחק בבלומפילד, שם הפועל תל אביב מקבל יחס של 1.65 לניצחון שלה על הפועל פתח תקווה. המלאבסים מקבלים יחס של פי 4.30 לשלוש נקודות שלהם ביפו, והיחס על תיקו בין שתי הקבוצות הוא פי 3.70.

אליניב ברדה (אורן בן חקון)

נעבור לספרד, ברצלונה פייבוריטית נגד בטיס והיחס לניצחון של הקטלונים בחוץ הוא פי 1.60, כאשר מנגד היחס להפעה ושלוש נקודות של מנואל פלגריני וחניכיו עומד על פי 4.35. היחס לתיקו, שגם כן יהיה מעט מפתיע, בין הצדדים עומד על פי 4.35.

האנזי פליק (IMAGO)

ובכדור הכתום שתי הקבוצות הכי לוהטות בליגה ייפגשו, כאשר מי שרוצה לשים שהפועל ת”א תנצח ב-13 נקודות ומעלה, היחס על כך הוא פי 1.80. היחס לניצחון כלשהו של הפועל העמק או הפסד שלה עד 11 נקודות הוא גם כן פי 1.80, ולמתפרעים: היחס על ניצחון של הפועל ת”א בדיוק ב-12 נק’ הוא פי 9.