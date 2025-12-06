מנור סולומון יתחיל בספסל של ויאריאל מול חטאפה

אולי קשה להגיד את זה אחרי 14 מחזורים, אבל אין ספק שקבוצות כמו לסטר סיטי ואפילו קריית שמונה הוכיחו שהכל אפשרי. בינתיים, חד משמעית שוויאריאל במרוץ האליפות, והוא תנסה היום (שבת, 15:00, שידור חי בערוץ ONE) להמשיך במאבק הזה כשהיא ממשיכה את המחזור ה-15 בלה ליגה במפגש ביתי נגד חטאפה. מנור סולומון יתחיל את המשחק הזה על הספסל.

הצוללת הצהובה היא המרעננת של הליגה, כשהיא במקום השלישי עם 32 נקודות, רק ארבע נקודות מתחת לריאל מדריד וחמש מתחת לברצלונה, שתשחק בהמשך היום. מעבר לנקודות, גם על הדשא מרסילנו וחניכיו נראים נפלא ועם חמישה ניצחונות ברציפות בליגה הספרדית.

מנגד, גם הקבוצה ממדריד נמצאת בעונה נהדרת והיא במקום השביעי, לא רחוקה בכלל מהמקומות שמובילים למפעלים האירופיים בעונה הבאה. חטאפה עצרה במחזור האחרון רצף של שני הפסדים כשניצחה 0:1 את אלצ’ה, וכעת היא רוצה להפתיע