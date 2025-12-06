יום שבת, 06.12.2025 שעה 14:52
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

מנור סולומון יתחיל בספסל של ויאריאל מול חטאפה

אחרי שפתח באמצע השבוע בגביע המלך, הקיצוני הישראלי לא בהרכב הפותח של מרסילנו ב-15:00 (שידור חי בערוץ ONE). הצהובים יתקרבו לברצלונה וריאל?

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

אולי קשה להגיד את זה אחרי 14 מחזורים, אבל אין ספק שקבוצות כמו לסטר סיטי ואפילו קריית שמונה הוכיחו שהכל אפשרי. בינתיים, חד משמעית שוויאריאל במרוץ האליפות, והוא תנסה היום (שבת, 15:00, שידור חי בערוץ ONE) להמשיך במאבק הזה כשהיא ממשיכה את המחזור ה-15 בלה ליגה במפגש ביתי נגד חטאפה. מנור סולומון יתחיל את המשחק הזה על הספסל.

הצוללת הצהובה היא המרעננת של הליגה, כשהיא במקום השלישי עם 32 נקודות, רק ארבע נקודות מתחת לריאל מדריד וחמש מתחת לברצלונה, שתשחק בהמשך היום. מעבר לנקודות, גם על הדשא מרסילנו וחניכיו נראים נפלא ועם חמישה ניצחונות ברציפות בליגה הספרדית.

מנגד, גם הקבוצה ממדריד נמצאת בעונה נהדרת והיא במקום השביעי, לא רחוקה בכלל מהמקומות שמובילים למפעלים האירופיים בעונה הבאה. חטאפה עצרה במחזור האחרון רצף של שני הפסדים כשניצחה 0:1 את אלצ’ה, וכעת היא רוצה להפתיע 

