בדרמה אדירה: ארסנל נכנעה 2:1 לאסטון וילה

דעת המבקר

השחקן המצטיין אמי בוונדיה, ציון: 7

שער ניצחון שמעניק לו את תואר המצטיין אמי בוונדיה, ציון: 7 השחקן המאכזב מיקל מרינו, ציון: 5

לא הצליח לבוא לידי ביטוי והוחלף כבר במחצית

הרכבים וציונים

המחזור ה-15 בליגה האנגלית נפתח היום (שבת) בצהריים עם משחק צמרת נהדר בווילה פארק, בסיומו, בתום דרמה אדירה, אסטון וילה גברה 1:2 על ארסנל המוליכה והתקרבה לפסגה, כשצימקה את הפער ביניהן לשלוש נקודות בלבד.

התותחנים הפסידו לאחר 18 משחקים רצופים ללא הפסד בכל המסגרות, רצף שהחל אחרי ההפסד 1:0 לליברפול באנפילד אי שם ב-31 לאוגוסט. בצד השני, הקבוצה של אונאי אמרי היא ללא ספק הקבוצה הלוהטת ביותר בממלכה, כשהיר רשמה היום את הניצחון השביעי ברציפות שלה בכל המסגרות, רצף שהתחיל עם ה-0:2 על מכבי תל אביב לפני חודש בדיוק במסגרת הליגה האירופית.

ארסנל פתחה את המשחק לא בצורה זוהרת במיוחד, והתקשתה מול הקבוצה המקומית, שבאה על שכרה ועלתה ליתרון בדקה ה-35 מרגליו של מאטי קטש, ששלח בעיטה עוצמתית מצד ימין של הרחבה אל הרשת העליונה.

שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)

אולם, במחצית מיקל ארטטה ביצע חילוף כפול ושלח אל כר הדשא את ויקטור גיורקש ולאונרדו טרוסאר, והתותחנים התעשתו על עצמם. שש דקות של לחץ כבד הספיקו לקבוצה של ארטטה כדי להשוות את התוצאה, כשהיה זה טרוסאר המחליף שניצל מסירת רוחב טובה של בוקאיו סאקה כדי לדחוק מקרוב את הכדור אל הרשת ולהשוות את התוצאה.

אך בדקה ה-85 עלה גם בצד השני שחקן מהספסל, ושמו אמי בואנדיה, שיצא ה’ווינר’ הגדול של המשחק. בדקה ה-94, ממש בהתקפה האחרונה של המשחק, הארגנטינאי השתלט על הכדור לאחר ערבוביה ברחבה, שלט בעיטה עוצמתית אל הרשת, הכריע את ההתמודדות לטובת וילה, שיכולה בהחלט לחלום על האליפות.

מרטין אודגור מאוכזב (IMAGO)