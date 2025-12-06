יום שבת, 06.12.2025 שעה 23:11

בדרמה אדירה: ארסנל נכנעה 2:1 לאסטון וילה

התותחנים נקלעו לפיגור בדקה ה-35 מרגלי קאש, טרוסאר המחליף השווה (51'), אך בואנדיה שנכנס בדקה ה-85 הכריע בתוספת הזמן וצימק את הפער ל-3 נקודות

מערכת ONE | 06/12/2025 14:30
יום שבת, 06/12/2025, 14:30
ארסנל
הסתיים
2 1
שופט: פיטר בנקס (ציון: 8)
אסטון וילה
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2515-2515צ'לסי4
2417-1815אברטון5
2311-1814קריסטל פאלאס6
2317-1815סנדרלנד7
2324-2415ליברפול8
2218-2515טוטנהאם9
2220-2414ברייטון10
2219-2115ניוקאסל11
2221-2214מנצ'סטר יונייטד12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1722-1914פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1228-1614ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
229-714וולבס20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אמי בוונדיה, ציון: 7
שער ניצחון שמעניק לו את תואר המצטיין
השחקן המאכזב
מיקל מרינו, ציון: 5
לא הצליח לבוא לידי ביטוי והוחלף כבר במחצית
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-15 בליגה האנגלית נפתח היום (שבת) בצהריים עם משחק צמרת נהדר בווילה פארק, בסיומו, בתום דרמה אדירה, אסטון וילה גברה 1:2 על ארסנל המוליכה והתקרבה לפסגה, כשצימקה את הפער ביניהן לשלוש נקודות בלבד.

התותחנים הפסידו לאחר 18 משחקים רצופים ללא הפסד בכל המסגרות, רצף שהחל אחרי ההפסד 1:0 לליברפול באנפילד אי שם ב-31 לאוגוסט. בצד השני, הקבוצה של אונאי אמרי היא ללא ספק הקבוצה הלוהטת ביותר בממלכה, כשהיר רשמה היום את הניצחון השביעי ברציפות שלה בכל המסגרות, רצף שהתחיל עם ה-0:2 על מכבי תל אביב לפני חודש בדיוק במסגרת הליגה האירופית.

ארסנל פתחה את המשחק לא בצורה זוהרת במיוחד, והתקשתה מול הקבוצה המקומית, שבאה על שכרה ועלתה ליתרון בדקה ה-35 מרגליו של מאטי קטש, ששלח בעיטה עוצמתית מצד ימין של הרחבה אל הרשת העליונה. 

שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)

אולם, במחצית מיקל ארטטה ביצע חילוף כפול ושלח אל כר הדשא את ויקטור גיורקש ולאונרדו טרוסאר, והתותחנים התעשתו על עצמם. שש דקות של לחץ כבד הספיקו לקבוצה של ארטטה כדי להשוות את התוצאה, כשהיה זה טרוסאר המחליף שניצל מסירת רוחב טובה של בוקאיו סאקה כדי לדחוק מקרוב את הכדור אל הרשת ולהשוות את התוצאה.

אך בדקה ה-85 עלה גם בצד השני שחקן מהספסל, ושמו אמי בואנדיה, שיצא ה’ווינר’ הגדול של המשחק. בדקה ה-94, ממש בהתקפה האחרונה של המשחק, הארגנטינאי השתלט על הכדור לאחר ערבוביה ברחבה, שלט בעיטה עוצמתית אל הרשת, הכריע את ההתמודדות לטובת וילה, שיכולה בהחלט לחלום על האליפות.

מרטין אודגור מאוכזב (IMAGO)מרטין אודגור מאוכזב (IMAGO)
מחצית שניה
אמי בואנדיה חוגג (IMAGO)אמי בואנדיה חוגג (IMAGO)
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • השופט פיטר בנקס שרק לסיום ההתמודדות!
  • '90+4
  • שער
  • שער! אסטון וילה עלתה ל-1:2: איזו דרמה. אמי בואנדיה המחליף השתלט על הכדור לאחר ערבוביה ברחבה, שלח בעיטה חזקה אל הרשת והכריע את ההתמודדות
מרטין סובימנדי מול מורגן רוג'רס (IMAGO)מרטין סובימנדי מול מורגן רוג'רס (IMAGO)
  • '85
  • חילוף
  • פאו טורס פינה את מקומו לאמי בוונדיה
  • '85
  • חילוף
  • חילוף כפול גם באסטון וילה: מאטי קאש פינה את מקומו לוויקטור לינדלוף
  • '85
  • חילוף
  • ריקארדו קלאפיורי פינה את מקומו למיילס לואיס-סקלי
  • '85
  • חילוף
  • חילוף כפול בארסנל: לאנרדו טרוסאר פינה את מקומו לגבריאל מרטינלי
  • '78
  • חילוף
  • חילוף בארסנל: בוקאיו סאקה פינה את מקומו לנוני מדואקה
אונאי אמרי (IMAGO)אונאי אמרי (IMAGO)
  • '74
  • חילוף
  • אמאדו אונאנה פינה את מקומו ללמארה בוגארד
  • '74
  • חילוף
  • חילוף כפול באסטון וילה: ג'ון מקגין פינה את מקומו לג'יידון סאנצ'ו
  • '73
  • כרטיס צהוב
  • בוקאיו סאקה ראה את הכרטיס הצהוב
יורי טילמאנס מול יוריאן טימבר (IMAGO)יורי טילמאנס מול יוריאן טימבר (IMAGO)
  • '71
  • כרטיס צהוב
  • ריקארדו קלאפיורי ראה את הכרטיס הצהוב
  • '65
  • חילוף
  • חילוף באסטון וילה: אולי ווטקינס פינה את מקומו לדונייל מאלן
  • '64
  • החמצה
  • אולי ווטקינס ניסה בעיטה, אך דויד ראיה ירד טוב אל הכדור
  • '51
  • שער
  • שער! ארסנל השוותה ל-1:1: בוקאיו סאקה הוציא כדור רוחב מאגף ימין ומצא ברחבה את לאנדרו טרוסאר, שדחק מקרוב פנימה
מיקל ארטטה (IMAGO)מיקל ארטטה (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • מיקל מרינו פינה את מקומו לוויקטור גיוקרש
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בארסנל: אברצ'י אזה פינה את מקומו ללאנדרו טרוסאר
מחצית ראשונה
מאטי קאש חוגג (IMAGO)מאטי קאש חוגג (IMAGO)
  • '35
  • שער
  • שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: מאטי קאש הגיע להגבהה מצד שמאל ושלח בעיטה עוצמתית מצד ימין של הרחבה אל הרשת העליונה
דקלאן רייס מול מורגן רוג'רס (IMAGO)דקלאן רייס מול מורגן רוג'רס (IMAGO)
  • '9
  • החמצה
  • אולי ווטקינס ביצע מהלך אישי נהדר ושלח בעיטה מתוך הרחבה, אך דויד ראיה הדף
  • '8
  • החמצה
  • מרטין אודגור ניסה בעיטה על סף הרחבה, אך דיבו מרטינס ירד טוב וקלט
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פיטר בנקס שרק לפתיחת ההתמודדות!
