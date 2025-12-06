יום שבת, 06.12.2025 שעה 10:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

מפגש פיקנטי למימר מול ריינה, סלמן וחורי יפתחו

מאמן בני סכנין צפוי לערוך שני שינויים ב-11 במפגש נגד האקסית וסעיד בסול ב-17:30: מוסטפא שייח יוסף ובושנאר ירדו לספסל. מימר: "זה לא יהיה קל"

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)

אחרי תוצאת התיקו של סכנין מול עירוני ק"ש, בקבוצה של שרון מימר שואפים לנצח הערב (שבת, 17:30) את היריבה השנייה מהמגזר בני ריינה שנמצאת במקום האחרון בטבלה. שתי הקבוצות מגיעות בשאיפות דומות, סכנין שנמצאת עם שתי נקודות מעל הפועל חיפה שמעל הקו האדום רוצה לנצח כדי לא להסתבך ואילו ריינה רוצה להמשיך ולנסות להיחלץ מהמקום האחרון בו היא שקועה עם שמונה נקודות פחות מהפועל חיפה.

יהיה זה מפגש פיקנטי במיוחד בין שרון מימר לסעיד בסול אחרי הפרידה הצורמת  של השניים בקיץ האחרון. מימר מתכנן לבצע שני שינויים מרכזים בהרכב בעיקר בחלק הקדמי כאשר אחמד סלמן ובסיל חורי צפויים לפתוח על חשבונם של מוסטפא שייח יוסף וג’בייר בושנאק. מעבר לכך מימר ימשיך עם שאר השחקנים.

מארון גנטוס שוב ימצא את עצמו בספסל, קרלו ברוצ’יץ' ואלון אזוגי ישחקו כמגנים בזמן שבקישור ישחקו עדן שמיר ,עומר אבוהב ומת’יו קוג’ו. בסכנין מחפשים חלוץ לקראת ינואר כדי שיהווה גיבוי לחלוץ ארתור מירניאן. שרון מימר: “אנחנו רוצים לסיים את הסיבוב הראשון בצורה הכי טובה ולנצח. זה לא יהיה קל. ריינה מתחברת ונראית הרבה יותר טוב .נצטרך להיות מפוקסים כדי להביא שלוש נקודות”.

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצי’ץ’, עדן שמיר, עומר אבוהב, מתיו קוג’ו, אחמד סלמן, ארתור מירניאן ובסיל חורי.

