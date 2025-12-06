מפגש פיקנטי למימר מול ריינה, סלמן וחורי יפתחו

אחרי תוצאת התיקו של סכנין מול עירוני ק"ש, בקבוצה של שרון מימר שואפים לנצח הערב (שבת, 17:30) את היריבה השנייה מהמגזר בני ריינה שנמצאת במקום האחרון בטבלה. שתי הקבוצות מגיעות בשאיפות דומות, סכנין שנמצאת עם שתי נקודות מעל הפועל חיפה שמעל הקו האדום רוצה לנצח כדי לא להסתבך ואילו ריינה רוצה להמשיך ולנסות להיחלץ מהמקום האחרון בו היא שקועה עם שמונה נקודות פחות מהפועל חיפה.

יהיה זה מפגש פיקנטי במיוחד בין שרון מימר לסעיד בסול אחרי הפרידה הצורמת של השניים בקיץ האחרון. מימר מתכנן לבצע שני שינויים מרכזים בהרכב בעיקר בחלק הקדמי כאשר אחמד סלמן ובסיל חורי צפויים לפתוח על חשבונם של מוסטפא שייח יוסף וג’בייר בושנאק. מעבר לכך מימר ימשיך עם שאר השחקנים.

מארון גנטוס שוב ימצא את עצמו בספסל, קרלו ברוצ’יץ' ואלון אזוגי ישחקו כמגנים בזמן שבקישור ישחקו עדן שמיר ,עומר אבוהב ומת’יו קוג’ו. בסכנין מחפשים חלוץ לקראת ינואר כדי שיהווה גיבוי לחלוץ ארתור מירניאן. שרון מימר: “אנחנו רוצים לסיים את הסיבוב הראשון בצורה הכי טובה ולנצח. זה לא יהיה קל. ריינה מתחברת ונראית הרבה יותר טוב .נצטרך להיות מפוקסים כדי להביא שלוש נקודות”.

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצי’ץ’, עדן שמיר, עומר אבוהב, מתיו קוג’ו, אחמד סלמן, ארתור מירניאן ובסיל חורי.