ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

בכר ישמור על ה-11, שחקנים מכפ"ס לא יחזרו

הרכב מנצח לא מחליפים: מכבי חיפה צפויה לעלות נגד ק"ש עם אותם ה-11 כמו מול הפועל ת"א. נהואל צפוי לעזוב בינואר, הירוקים לא יחזירו מושאלים מכפ"ס

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מאמן מכבי חיפה ברק בכר החליט להמשיך ולהריץ את אותו הרכב שפתח במשחק הניצחון 1:2 מול הפועל תל אביב גם במשחקה של הקבוצה הערב (שבת, 19:30) מול עירוני קריית שמונה. לא פחות מ-7,000 אוהדים ילוו את מכבי חיפה במטרה לזכות בניצחון שני ברציפות שעשוי להקפיץ אותה לאחד מששת המקומות הראשונים.

במרכז ההגנה ימשיכו לשחק שון גולדברג ועבדולאי סק, כאשר ליסב עיסאת יהיה גיבוי מהספסל. סק ייצא אחרי המשחק לאליפות אפריקה וצפוי להיעדר בחודש הקרוב, מה שאומר שגולדברג ועיסאת יהפכו לצמד הבלמים המוביל. עיקר המאמצים לקראת ינואר ממשיכים להתרכז בלצרף קשר זר 10 ברמה גבוהה, כדי שיוכל לשדרג את הקבוצה.

מי שיצטרך להמשיך ולהוביל את הקישור של הקבוצה יהיה מיכאל אוחנה שהיה אחד המצטיינים במשחק האחרון והוכיח שניתן לסמוך עליו. מתיאס נהואל עשוי להשתלב במידת הצורך למרות שהוא צפוי לעזוב כבר בינואר. יחד עם נהואל גם מצבם של גוני נאור וסוף פודגוראנו לא ממש יציב ולא מן הנמנע שיהיה ביקוש לשניים בינואר.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

יילה בטאי וינון פיינגיזכט הצעיר ישחקו כמגנים. ינון זוכה לקרדיט על פניו של פייר קורנו שכבר התאושש מפציעה ושולב במשחק מול הפועל. הדבר מן הסתם גורם לכך שיש פיחות משמעותי במצבו של קני סייף, שיתקשה לראות דקות משחק. עלי מוחמד ואיתן אזולאי ישלימו את הקישור, כאשר קנג'י גורה, גיא מלמד והקפטן דולב חזיזה ישחקו בחלק הקדמי.

לגבי גורה, יש רצון להמשיך ולהריץ אותו בהרכב כדי שיצבור ביטחון וייתן מימד גדול יותר של יצירתיות בחלק הקדמי. לגבי  השחקנים שמושאלים לקבוצת הבת מכפ"ס, הרי שאין כל כוונה להחזיר אחד מהם בינואר והמטרה תהיה להמשיך ולעקוב אחרי ההתקדמות שלהם, כאשר על הנושא אחראי אלון חרזי שמנהל גם את האקדמיה הצעירה במחלקת הנוער.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, דולב חזיזה וגיא מלמד.

