ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

הקדים את פרץ ומלמד: שועה Winner המחזור

אחרי השלושער האדיר נגד טבריה, אתם קבעתם שקפטן בית"ר הוא מצטיין המחזור מעט לפני חלוץ מכבי חיפה וקשר מכבי ת"א. בילו וג'אבר נועלים את החמישייה

|
ירדן שועה הוא ה-Winner של המחזור ה-12 (גרפיקה צור חלפון)
ירדן שועה הוא ה-Winner של המחזור ה-12 (גרפיקה צור חלפון)

המחזור ה-12 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, רגע לפני שהמחזור ה-13 יוצא לדרך הערב (שבת), אתם הצבעתם ובחרתם כי שחקן המחזור של ‘Winner’ הוא ירדן שועה.

לוגו Winner (מערכת ONE)לוגו Winner (מערכת ONE)

אין ספק שזה היה אחד המשחקים הגדולים בקריירה של קפטן בית”ר ירושלים, ואולי אף הגדול שבהם. הקשר האדיר השלים שלושער מדהים תוך 12 דקות בלבד, כולל אחד היישר מהקרן, ובעצם גמר את המשחק לכיוון הקבוצה מהבירה כבר אחרי 21 דקות של כדורגל. בשעה בה הירושלמים צריכים מנהיג, אין ספק שירדן מתבלט מעל כולם ולצד המסירות החותכות שלו, בניצחון הזה הוא הראה שהוא סקורר לא קטן.

שועה ניצח בתום קרב צמוד במיוחד את שחקן מכבי חיפה, גיא מלמד, שכיכב נגד הפועל ת”א. במקום השלישי נמצא דור פרץ ממכבי תל אביב, אל המקום הרביעי והחמישי בשוויון בקולות הגיעו שחקנה של מכבי בני ריינה עבדאללה ג’אבר ושחקנה של מכבי נתניה עוז בילו.

