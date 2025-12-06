הקדים את פרץ ומלמד: שועה Winner המחזור

המחזור ה-12 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, רגע לפני שהמחזור ה-13 יוצא לדרך הערב (שבת), אתם הצבעתם ובחרתם כי שחקן המחזור של ‘Winner’ הוא ירדן שועה.

אין ספק שזה היה אחד המשחקים הגדולים בקריירה של קפטן בית”ר ירושלים, ואולי אף הגדול שבהם. הקשר האדיר השלים שלושער מדהים תוך 12 דקות בלבד, כולל אחד היישר מהקרן, ובעצם גמר את המשחק לכיוון הקבוצה מהבירה כבר אחרי 21 דקות של כדורגל. בשעה בה הירושלמים צריכים מנהיג, אין ספק שירדן מתבלט מעל כולם ולצד המסירות החותכות שלו, בניצחון הזה הוא הראה שהוא סקורר לא קטן.

שועה ניצח בתום קרב צמוד במיוחד את שחקן מכבי חיפה, גיא מלמד, שכיכב נגד הפועל ת”א. במקום השלישי נמצא דור פרץ ממכבי תל אביב, אל המקום הרביעי והחמישי בשוויון בקולות הגיעו שחקנה של מכבי בני ריינה עבדאללה ג’אבר ושחקנה של מכבי נתניה עוז בילו.