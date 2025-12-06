"אין הסבר אחר, דני פשוט המציא את הכדורסל"

ההתפוצצות של דני אבדיה כבר מזמן הפכה לשגרה, אבל הלילה בפורטלנד הבינו עד כמה מדובר בתופעה חריגה. הישראלי סיים עוד משחק אדיר עם 35 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, המשיך את רצף העלייה המטורף שלו, והעמיק את מעמדו כסופרסטאר לכל דבר. למרות ההפסד לדטרויט בסיום דרמטי, אין ספק מי היה האיש שעליו דיברו כולם אחרי השריקה.

בפורטלנד כבר מזמן מפסיקים להסתפק בתחזיות אופטימיות ומדברים בגלוי על כוכב ענק. הסגל החסר והעומס לא מנעו מאבדיה לשלוט בקצב המשחק, לחיות בצבע, לייצר נקודות ביעילות ולמשוך אליו כל התקפה. זו הייתה הפעם החמישית ברציפות שבה הגיע ליותר מ-14 זריקות עונשין, והוא מספק בתקופה האחרונה מספרים שמזכירים שחקני על: 31 נקודות, 10 ריבאונדים ו-9 אסיסטים בממוצע בחמשת המשחקים האחרונים.

התלהבות עצומה זרמה גם מהתקשורת המקומית. "אין דרך אחרת להסביר את זה, דני פשוט המציא את הכדורסל", צייץ דני מראנג, כתב הקבוצה. "הוא נע על הפרקט כמו שחקן מהטופ של הטופ, כמו שיי גילג'ס-אלכסנדר או קייד קנינגהאם. הוא לא עוצר לרגע". מראנג גם התייחס לקטעי הקלאץ' של אבדיה: "חצי המרחק שלו? זה כבר נהיה לא הגיוני".

דני אבדיה (רויטרס)

בפורטלנד כבר מתלוצצים על כך שצריך לפתוח קטגוריה חדשה במדורי סיכום המשחקים, משהו בסגנון "שחקן המשחק, חוץ מאבדיה", כי התואר הפך לשגרה. "הוא כל כך יציב, כל כך דומיננטי, וכל הזמן משתפר", נכתב בהערכות לאחר המשחק. "ביום שבו יחזיק חצי מרחק קבוע, פשוט אי אפשר יהיה לעצור אותו".

גם מחוץ לעיר ההתפעלות גדלה. זאק נובל מ-"Ballislife" כתב: "זה פסיכי לחשוב, אבל אבדיה באמת בדרך הנכונה לנעול מקום באולסטאר". כתב הפיסטונס אריק וינסנט הוסיף: "הלילה הוא נראה כמו SGA". בפורטלנד כבר לא תוהים האם אבדיה עומד להיות כוכב, אלא עד כמה רחוק הוא יכול ללכת. והלילה, שוב, הוא הוכיח שהשמיים הם כנראה רק קומה ראשונה עבורו.