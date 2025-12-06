יום שבת, 06.12.2025 שעה 10:39
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
84%2165-226319דטרויט פיסטונס
67%2008-215818ניו יורק ניקס
67%2089-215018פילדלפיה 76'
63%2083-225219בוסטון סלטיקס
60%2320-237820קליבלנד קאבלירס
58%2253-231719מיאמי היט
55%2320-235020אטלנטה הוקס
55%2320-233820טורונטו ראפטורס
53%2200-224419אורלנדו מג'יק
44%2179-213918שיקגו בולס
40%2357-228020מילווקי באקס
32%2206-216919שארלוט הורנטס
22%2143-197318ברוקלין נטס
21%2316-212319אינדיאנה פייסרס
12%2171-191417וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2027-231019אוקלהומה ת'אנדר
81%1745-196716יוסטון רוקטס
78%2109-227718דנבר נאגטס
67%2110-211018לוס אנג'לס לייקרס
67%2106-217818מינסוטה טימברוולבס
67%2062-213218סן אנטוניו ספרס
53%2140-217919גולדן סטייט ווריורס
53%2186-221019פיניקס סאנס
39%2245-217118יוטה ג'אז
37%2215-213219ממפיס גריזליס
37%2291-226719פורטלנד בלייזרס
35%2299-220620דאלאס מאבריקס
28%2206-201218סקרמנטו קינגס
21%2195-208819לוס אנג'לס קליפרס
16%2343-212219ניו אורלינס פליקנס

"אין הסבר אחר, דני פשוט המציא את הכדורסל"

בפורטלנד יצאו מגדרם אחרי ההצגה של אבדיה שקלע 35: "צריך לעשות תואר חדש 'מצטיין המשחק חוץ מדני'". בארה"ב מחמיאים: "כל כך יציב, כל כך דומיננטי"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

ההתפוצצות של דני אבדיה כבר מזמן הפכה לשגרה, אבל הלילה בפורטלנד הבינו עד כמה מדובר בתופעה חריגה. הישראלי סיים עוד משחק אדיר עם 35 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, המשיך את רצף העלייה המטורף שלו, והעמיק את מעמדו כסופרסטאר לכל דבר. למרות ההפסד לדטרויט בסיום דרמטי, אין ספק מי היה האיש שעליו דיברו כולם אחרי השריקה.

בפורטלנד כבר מזמן מפסיקים להסתפק בתחזיות אופטימיות ומדברים בגלוי על כוכב ענק. הסגל החסר והעומס לא מנעו מאבדיה לשלוט בקצב המשחק, לחיות בצבע, לייצר נקודות ביעילות ולמשוך אליו כל התקפה. זו הייתה הפעם החמישית ברציפות שבה הגיע ליותר מ-14 זריקות עונשין, והוא מספק בתקופה האחרונה מספרים שמזכירים שחקני על: 31 נקודות, 10 ריבאונדים ו-9 אסיסטים בממוצע בחמשת המשחקים האחרונים.

התלהבות עצומה זרמה גם מהתקשורת המקומית. "אין דרך אחרת להסביר את זה, דני פשוט המציא את הכדורסל", צייץ דני מראנג, כתב הקבוצה. "הוא נע על הפרקט כמו שחקן מהטופ של הטופ, כמו שיי גילג'ס-אלכסנדר או קייד קנינגהאם. הוא לא עוצר לרגע". מראנג גם התייחס לקטעי הקלאץ' של אבדיה: "חצי המרחק שלו? זה כבר נהיה לא הגיוני".

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

בפורטלנד כבר מתלוצצים על כך שצריך לפתוח קטגוריה חדשה במדורי סיכום המשחקים, משהו בסגנון "שחקן המשחק, חוץ מאבדיה", כי התואר הפך לשגרה. "הוא כל כך יציב, כל כך דומיננטי, וכל הזמן משתפר", נכתב בהערכות לאחר המשחק. "ביום שבו יחזיק חצי מרחק קבוע, פשוט אי אפשר יהיה לעצור אותו".

גם מחוץ לעיר ההתפעלות גדלה. זאק נובל מ-"Ballislife" כתב: "זה פסיכי לחשוב, אבל אבדיה באמת בדרך הנכונה לנעול מקום באולסטאר". כתב הפיסטונס אריק וינסנט הוסיף: "הלילה הוא נראה כמו SGA". בפורטלנד כבר לא תוהים האם אבדיה עומד להיות כוכב, אלא עד כמה רחוק הוא יכול ללכת. והלילה, שוב, הוא הוכיח שהשמיים הם כנראה רק קומה ראשונה עבורו.

